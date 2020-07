BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein stark alkoholisierter Mann meldete sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er durch ein Messer verletzt worden zu sein.

Zuvor hatte er mit einem 60-Jährigen in seiner Wohnung in der Johann-Strauß-Straße den Abend verbraucht. Dabei hantierte der 60-Jährige wohl spielerisch mit einem Küchenmesser. Als 48-Jährige ihm dann das Messer wegnehmen wollte, wurde er versehentlich oberflächliche an den Händen sowie im Bereich des Brustkorbes verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn ambulant.

Der 60-Jährige war mit 2,80 Promille so stark alkoholisiert, dass ihn die Beamten zur Ausnüchterung ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg genommen haben. Das Messer wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.