HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein Dieb hat am Montagnachmittag zwei Handys aus einem Frisiersalon an der Hauptstraße in Hennigsdorf gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hatte der noch unbekannte Täter um kurz nach 17 Uhr über den Hofeingang die Nebenräume des Geschäftes betreten. Bemerkt wurde er erst, als beim Verlassen des Gebäudes die Tür ins Schloss fallen ließ. Die Mitarbeiterinnen sahen danach noch einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklen Haaren, grüner Strickjacke und schwarzem Rucksack vom Grundstück flüchten. Kurz darauf stellten sie fest, dass ein Samsung Galaxy und iPhone 7 plus fehlte. Die Smartphones hatten auf einer Fensterbank im Nebenraum gelegen hatten. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 850 Euro. Der Dieb konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung zunächst nicht ermittelt werden.

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Tucholskystraße in Hennigsdorf wurden zudem zwei Winterrädersätze mit Aluminiumfelgen gestohlen. Sie gehörten zu einem Ford und einem Renault Clio. Der Schaden wurde mit rund 800 Euro angegeben. Die Tatsoll sich zwischen dem 29. Juni und dem 20. Juli ereignet haben.