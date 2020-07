Yasmine Nießner

Rathenow (BRAWO) Der FSV Optik Rathenow teilt in tiefer Trauer mit, dass eines seiner treuesten Mitglieder von uns gegangen ist.

Das Optik-Urgestein Willi Wichmann ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Er war über Jahrzehnte untrennbar mit der ersten Mannschaft verbunden, als Mannschaftsleiter war er bei allen Höhen und Tiefen dabei.

Der gebürtige Rathenower - oder genauer, Neufriedrichsdorfer - war Zeit seines Lebens mit dem Fußball verbunden. Im Nachwuchs stand er im Tor des Optik-Vorgängers Motor. Als Erwachsener zeigte er seine Paraden in Großwudicke. Doch auch das hielt ihn nicht davon ab, als Fan Motor überallhin zu begleiten.

So kam er auch zu seinem Ehrenamt als Mannschaftsbetreuer. Als der "Posten" frei wurde und er gebraucht wurde, zögerte er keine Sekunde. Wann das war, wusste selbst er irgendwann nicht mehr genau. Gut 35 Jahre lang dürfte der gelernte Fleischermeister die erste Männermannschaft jedenfalls betreut haben. Und auch in den vergangenen Jahren war Wichmann immer noch fast täglich am Vogelgesang anzutreffen, kaum eine Trainingseinheit und kein Spiel ließ er sich entgehen. "Lieber Willi, du wirst fehlen, und für immer ein Teil der Optik-Familie bleiben!", so heißt es auf der Vereinsseite.