Am vergangenen Wochenende ist ein Bewohner des Übergangswohnheimes in Stahnsdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Symbolbild) © Foto: Marijan Murat/dpa

BRAWO

Mittelmark/Stahnsdorf (BRAWO) Am Wochenende ist ein Bewohner des Übergangswohnheimes in Stahnsdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund der familiären Nähe und aufgetretener Krankheitssymptome sind kurzfristig alle fünf Familienangehörigen inzwischen im stationären Bereich eines Potsdamer Klinikums aufgenommen worden. Das teilte das Gesundheitsamt in Potsdam mit.

Aktuell gelten sechs Menschen im Landkreis Potsdam Mittelmark als erkrankt. Allerdings kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Wohnheim weitere Menschen mit dem Virus angesteckt haben.

Dementsprechend hat das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark die Bewohner der Einrichtung als "ansteckungsverdächtig" eingestuft und das Wohnheim unter Quarantäne gestellt. Für alle 145 Bewohner gilt diese Anordnung bis zum 29. Juli. Die vollständige Isolierung der Bewohnenden wurde aufgrund der Kontaktnähe in der voll belegten Gemeinschaftsunterkunft erforderlich. Da dies auch für das unmittelbar benachbarte Haus gilt, werden die Maßnahmen auch für das Heim dort festgelegt. Dort leben derzeit rund 130 Menschen.

Die notwendige Versorgung der Bewohnenden mit allen erforderlichen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfes organisiert der Träger der Gemeinschaftsunterkunft, der Internationale Bund e.V.