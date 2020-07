Girls go Shopping ist ein neuer Laden in der Magistrale. © Foto: Lisa Mahlke

Nachdem die Boutique Royal im Spitzkrug Multi Center geschlossen hatte, machte das Geschäft im Oderturm wieder auf. Verkäuferin Anke Fengler merkt, wie sich viele Stammkunden freuen, dass es das Bekleidungsgeschäft weiterhin in der Stadt gibt. In der Schließzeit durch Corona haben zwar einige Läden in Frankfurt (Oder) geschlossen, es gab aber auch Neueröffnungen. © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Trotz Corona sei Motivation unter den Geschäftsleuten spürbar, sagt Wowi-Pressesprecherin Franziska Wegner nach dem Händlerstammtisch der Innenstadt von Frankfurt (Oder) vor ein paar Tagen.

Die Bilanz der Geschäfte nach der Corona-Hochphase und den Schließungen sei durchmischt. Diejenigen mit eigenem Online-Shop haben durch diesen ein zweites Standbein. In der Magistrale gehört dazu etwa das Kamske Handelshaus und das Geschäft Girls go Shopping. Letzteres ist neben dem Café Wirbelwind in der Schmalzgasse eine der Neueröffnungen in dem Areal. Es gibt dort Designer-Kleidung. "Das ist für die Magistrale ein stückweit neu und vielleicht auch gewagt", sagt sie. Durch den Online-Shop glaubt die Wohnungswirtschaft aber, dass es funktionieren kann.

Es gab jedoch auch Schließungen in den vergangenen Monaten. Das Bekleidungsgeschäft "Frauenzimmer" in der Magistrale hatte erst im März 2019 aufgemacht, die Umsatzzahlen seien hoch gewesen, so die Wowi. Für diese und fast alle Filialen in anderen Städten reichte es jedoch, auch durch Corona, letztlich nicht. Für einen Kosmetikladen in der Heilbronner Straße sucht die Wowi nun einen Nachfolger. "Auch die Shisha-Bar in der Slubicer Straße 6 ist ein Corona-Opfer", sagt Franziska Wegner. Eine Büro-Kündigung in der Innenstadt wurde zurückgezogen, eine weitere wird realisiert. In der Magistrale stehen aktuell drei Wowi-Läden leer (zuvor Chocolata, Frauenzimmer, Vodafone), neue Läden und Gastronomie sollen in diesem Jahr aber noch kommen.

Veränderungen während Corona auch in Altberesinchen

Auch in Altberesinchen habe es in Corona-Zeiten Veränderungen gegeben, erzählt Manuela Schülke-Krolik, Vorsitzende des Interessenverbands Beresinchen. Im Königs Fritze nutzte man die Schließzeit für einen Umbau. Komplett zugemacht habe nur ein Sonnenstudio in der Peitzer Straße, fällt ihr nach kurzem Überlegen ein. Ansonsten habe es sogar Neueröffnungen gegeben. Dort, wo vorher ein Frauensportstudio in der Fürstenberger Straße war, hat eine Physiotherapie aufgemacht. In der Straße entstehen aktuell neue Wohnhäuser. Die Betreiber des Altstadtstübchens (früher Bewirtung 1900), die dieses im November geschlossen hatten, starteten Anfang Januar dort mit einer Dart- und Billardbar neu.

In der Dresdener Straße hat die Vilance Vitalbalance & Beauty GmbH eröffnet. Geschäftsführerin Olena Wolff gründete die Gesellschaft im Oktober und will, dass sich ihre Kunden "von innen und von außen wohlfühlen". So bietet sie nicht nur Permanent Make-Up, Maniküre, Fußpflege und Massagen an, sondern plante auch, ihre Heilpraktiker-Abschlussprüfung im März zu machen. Das wurde durch Corona nun auf Oktober verschoben. Ein Zurück hätte es nicht gegeben, startete der Umbau der Räume doch bereits im Oktober. Wolff hatte einen höheren fünfstelligen Betrag investiert, übernahm die Räume im Monat des Berufsverbots, konnte noch keine Produkte verkaufen. Sie bereut den Schritt allerdings nicht. Der Vermieter kam ihr entgegen, die Investitionsbank unterstützte und einige Kunden von früher – sie hatte ein Kosmetikstudio im Kiez – sind ihr treu geblieben. Was sie aber merkt: Bei den Frankfurtern herrsche Unsicherheit über die eigene Lebens- und Arbeitssituation.

Schon vor der Coronakrise geplant war die Schließung der Boutique Royal von Viktoria Voigt im SMC. Kurz darauf eröffnete sie neu im Oderturm. "Wir sind seit 1996 in Frankfurt und wollten es auch bleiben", sagt sie. Die Schließzeit habe auch ihr zu schaffen gemacht, sie sei aber erstaunlich gut drüber hinweggekommen. "Die Stammkundschaft kommt weiterhin." Das liege unter anderem daran, dass sie Mode auch selber produzieren lässt. Dafür gibt es extra eine Eigenmarke. Zudem kauft sie viel direkt auf Messen ein. Kunden wollten nach wie vor Bedienung vor Ort, das merke sie auch in ihren Geschäften in Bad Saarow und Dresden.