Zehdenick (MOZ) Unbekannte haben offenbar am Wochenende eine Scheibe der Sporthalle am Wesendorfer Weg in Zehdenick eingeschlagen.

Der Wachschutz stellte den Schaden am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr fest, teilte die Polizei am Dienstag in Oranienburg mit. Die Kripo ermittelt.