MOZ

Neißemünde (MOZ) Unbekannte haben am Dienstag versucht, einen Radlader in Neißemünde zu stehlen. Doch Zeugen hatten sie bemerkt.

Am frühen Dienstagmorgen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen auf einer Baustelle in der Straße Am Anger. Offensichtlich waren diese Personen gerade dabei, einen Radlader zu stehlen. Als die mutmaßlichen Diebe mitbekamen, dass ihr nächtliches Treiben nicht unbemerkt geblieben war, ergriffen sie schleunigst die Flucht. Wie sich herausstellte, hatten sie sich bereits Zugriff zu dem Fahrzeug verschafft und es auch schon gestartet.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), um wen es sich bei den Tätern handelte.