MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein 44-Jähriger ist am Montag in Frankfurt von der Polizei verhaftet worden. Er hatte betrunken Kinder angesprochen.

Am Montagabend wurden Polizisten in die Ziegelstraße gerufen. Dort war kurz zuvor ein Mann aufgefallen, der Kinder angesprochen habe, wie die Polizei mitteilt. Als ihn eine Frau daraufhin fragte, was er damit beabsichtige, wurde der Mann ausfällig und stieß sexistische Beleidigungen aus.

Die Beamten konnten den 44 Jahre alten Wohnungslosen noch in unmittelbarer Nähe zum Ort des Geschehens stellen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,90 Promille aufzuweisen. Die Nacht verbrachte der Delinquent dann im polizeilichen Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage ermittelt