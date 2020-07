OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag an der Berliner Straße in Oranienburg einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben der Polizei wurde der 17-Jährige gegen 0.45 Uhr in der Höhe des Lidl-Marktes gestoppt. Gemessenen wurden 1,74 Promille in der Atemluft. Nachder Blutentnahme durch einen Arzt bei der Polizei wurde die Mutter des Jugendlichen informiert. Sie musste ihren Sohn in der Inspektion abholen.