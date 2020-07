Martin Risken

Dagow (MOZ) Wenn sich der blaue Roburbus des rbb-Fernsehens in Bewegung setzt, gibt es irgendwo im Land ein Problem. Am Donnerstag, 23. Juli, um 16.30 Uhr, kommt der Bus gemeinsam mit Michael Scheibe, dem Reporter von "Brandenburg aktuell", nach Dagow und hält an der alten "Pferdewiese" am Feldweg.

Anlass sind die Kontroversen um den geplanten Bau von insgesamt 34 neuen Häusern in dem 120-Seelen-Dorf. Bürger fürchten, dass die vom Amt Gransee geplante Retortensiedlung den dörflichen Charakter ihres Orts auf immer zerstören würde. Sie wollen sich unter anderem mit einem Einwohnerantrag gegen die überdimensionierten Bauprojekte wehren. Jetzt staunten sie selber nicht schlecht, als sich der rbb bei ihnen meldete und seinen Besuch in Dagow ankündigte. "Wir freuen uns, dass wir uns mit allen Beteiligten einmal vor Ort treffen und über die Sache miteinander reden können", sagte Jürgen Graetz von der Bürgerinitiative "Zukunft Dagow".

Siedlungen im Außenbereich

Zwei große Siedlungen sollen im Außenbereich von Dagow neu entstehen: Gemeinsam mit einem privaten Investor plant das Amt Gransee und Gemeinden eine Wochenend- und Ferienhaussiedlung mit 19 Häusern – jeweils zwei Vollgeschosse, rund 200 Quadratmeter Wohnfläche – auf einem Gelände am Feldweg, auf dem sich derzeit noch etwa ein Dutzend kleine, inzwischen verfallene DDR-Ferien-Bungalows, jeweils 25 Quadrameter Wohnfläche, befinden. Ein Waldstück soll zu diesem Zweck in Bauland umgewidmet werden. Gleichzeitig sollen direkt gegenüber der geplanten Wochenend- und Ferienhaussiedlung Bauplätze für 15 Wohnhäuser auf einer 12 000 Quadratmeter großen Fläche, der sogenannten Pferdewiese, geschaffen werden. Damit wäre das gesamte Wohnbaupotenzial, das der Gemeinde Stechlin bis 2029 zur Verfügung steht, aufgebraucht. Alle anderen Stechliner Ortsteile – Dollgow, Güldenhof, Menz, Neuglobsow, Neuroofen und Schulzenhof – würden im Hinblick auf Wohnbauland leer ausgehen, fürchten die Unterzeichner Dr. Martina Bauchrowitz, Jürgen Graetz, Jérôme Niemeyer und Thomas Schwank, die die Bürgerinitiative "Zukunft Dagow" gegründet haben. Sie haben eine Unterschriftenaktion gestartet und fordern vom Gemeinderat "die Rücknahme des Beschlusses aus der Sitzung der Gemeindevertretung Stechlin vom 5. Dezember 2018, der die Aufstellung des Bebauungsplans "Erholungsgebiet Feldweg" im Ortsteil Dagow vorsieht und das Ziel verfolgt, die Voraussetzungen für die Errichtung von Datschen zu schaffen.