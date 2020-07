BRAWO

Wiesenburg Am kommenden Freitag, 31. Juli findet ab 20.00 Uhr in Mal‘s Scheune - Studio Wiesenburg ein Konzert mit dem Folk-Pop Duo "Birds of a Feather" statt.

Birds of a Feather sind ein Beispiel für die ungezähmte und Energie spendende Kraft der Musik. Ihre Konzerte verlässt man als ein ganz klein wenig anderer Mensch, berührt im Innersten und mit der Idee eines Lebens, das ein bisschen mehr das Eigene ist.

Amy (Gesang, Gitarre, Klavier) und Ryan (Gesang, Gitarre, Banjo) sind Künstler mit einer langen Erfolgsgeschichte. Sie spielten auf großen und kleinen Bühnen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern, bevor sie sich bei ihrem vorherigen Projekt TinkaBelle trafen. Diese Band wurde damals bei Warner Music Central Europe unter Vertrag genommen, beide Studioalben wurden mit Goldstatus ausgezeichnet. Die Gruppe durfte mit dem Soul-Sänger Seal ein Duett aufnehmen, eröffnete in ausverkauften Stadien für die Rocklegenden Status Quo und ging mit The Overtones in Deutschland auf Tournee.

Ende 2013 wurde für Amy und Ryan deutlich, dass die Zeit reif war für eine musikalische Weiterentwicklung und einen persönlichen Wandel. Die Entscheidung für einen Neuanfang als Duo war gefallen.

Mit "You are music" veröffentlichte das Folk-Pop Duo "Birds of a Feather" am 28. August 2019 ihr erstes ganzes Album. Zehn ehrliche Songs, direkt aus dem Herzen geschrieben, in Irland aufgenommen und produziert von Ger McDonnell (U2) warten darauf, die Welt zu verändern.

Mal’s Scheune lädt herzlich zu diesem Konzert ein! Die Plätze drinnen sind begrenzt, es ist jedoch auch möglich, das Konzert über einen Bildschirm im Garten mitzuerleben. Reservierung: www.mals-scheune.de