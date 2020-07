BRAWO

Brandenburg an der Havel Holger Triltsch malt, zeichnet und fotografiert seit seiner Schulzeit. Seine ersten Arbeiten sind beeinflusst vom Surrealismus. Und die Übertreibung des Realen kennzeichnet sein Werk bis heute. Immer wieder erprobt Triltsch Neues, entwirft ein Kartendeck, zeichnet Cartoons, arbeitet mit Fotografie und Collagen. In den letzten Jahren steht aber vor allem die Malerei wieder in seinem Schaffens-Mittelpunkt, wobei es insbesondere der genaue Blick auf Menschen ist, der seine Stillleben und Porträts auszeichnet.

In den Ausstellungsräumen des Bürgerhauses Altstadt präsentiert Triltsch nun noch ein wenig länger einen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Augst im Bürgerhaus in der Bäckerstraße wochentags von 10 bis 14 Uhr und nach Verabredung bzw. Voranmeldung. Der Eintritt es frei. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind jedoch zu beachten.