MOZ

Neuruppin (MOZ) Die leitende Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft, Iris Müller-Lintzen, wurde am Dienstag von Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann im Potsdam zur neuen Leiterin der Staatsanwaltschaft Neuruppin ernannt. Mit dem Antritt ihres neuen Amtes am 1. August wird Iris Müller-Lintzen dann die erste Frau an der Spitze einer Staatsanwaltschaft im Land Brandenburg sein. Die Ernennung fand im Ministerium im Beisein des Generalstaatsanwalts des Landes Brandenburg, Dr. Andreas Behm, statt. Das Kabinett hatte dem Personalvorschlag der Justizministerin bereits in der vergangenen Woche zugestimmt.

"Frau Müller-Lintzen ist eine hervorragende Juristin und Staatsanwältin, die ihre herausragenden Fähigkeiten seit vielen Jahren auf diversen Spitzenpositionen der Brandenburger Justiz souverän unter Beweis gestellt hat", sagte Susanne Hoffmann zu der Neubesetzung. "Sie ist eine geradezu ideale Besetzung für die Leitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin, bei der auch die landesweit ermittelnde Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruption im Land Brandenburg angesiedelt ist."

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln hatte Frau Müller-Lintzen am 1. November 1993 ihre Tätigkeit als Staatsanwältin im Land Brandenburg aufgenommen. Zunächst arbeitete sie bei der Staatsanwaltschaft in Potsdam und wenig später bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin. 1998 war die 1964 in Dremmen im Rheinland geborene Iris Müller-Lintzen als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundesanwaltschaft am Bundesgerichtshof tätig.

Eine weitere Abordnung – nunmehr an die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg – endete mit der Ernennung am 1. Oktober 2001 zur Oberstaatsanwältin bei der obersten Anklagebehörde des Landes Brandenburg. In Folge arbeitete Iris Müller-Lintzen beim Justiz-Ministerium Landes Brandenburg im Rahmen eines Trainee-Programms. Von Mai 2014 bis September 2017 schloss sich eine mehrjährige Tätigkeit als ständige Vertreterin des Behördenleiters der Staatsanwaltschaft Potsdam an. Am 8. September 2017 wurde Iris Müller-Lintzen dann zur Leitenden Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft ernannt.