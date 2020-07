DPA

Oldenburg (dpa) Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den NBA-erfahrenen Spielmacher Phil Pressey verpflichtet.

Der 29-Jährige spielte zuletzt in Spanien für Estudiantes Madrid und sammelte auch schon Erfahrungen in der besten Basketball-Liga der Welt: 148-mal spielte Pressey in der NBA, die meisten Partien davon absolvierte er für die Boston Celtics.

