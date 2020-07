Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Ein 77-jähriger Rheinsberger wollte am Dienstagmittag am Dollgower Weg sein Mazda starten. Dabei vergaß er offenbar die Kupplung zu treten, so dass das Auto direkt anfuhr und zwischen zwei Bäumen zum Stillstand kam. Da der Mazda derart zwischen den Bäumen verkeilt war, musste dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Bäumen sowie dem Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 3 300 Euro.