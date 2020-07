BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine 32-Jährige wurde gestern Abend in Brandenburg an der Havel an der Ampelkreuzung Luckenberger Straße/Neuendorfer Straße mit einer Glasflasche beworfen und angespuckt.

Die Frau fuhrmit ihrem Fahrrad an die Kreuzung heran und musste aufgrund der für sie rot anzeigenden Ampel anhalten. An der Kreuzung, etwa 10 Meter von ihr entfernt, stand ein 37-Jähriger, der unvermittelt eine Glasflasche auf die Geschädigte warf, die sie nur wenige Zentimeter verfehlte. Die Flasche ging aufdem Boden zu Bruch.

Als die Geschädigte den Mann daraufhin ansprach, reagierte der 37-Jährige aggressiv und spukte der Frau ins Gesicht. Sie alarmierte die Polizei.

Auch gegenüber den Anweisungen der Polizeibeamten reagierte der Mann aggressiv und unkooperativ, sodass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Es wurde Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.