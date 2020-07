Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Schock in einem Café am Ruppiner See: Ein Mann hat am Montagmittage eine Angestellte hinter den Tresen gedrängt, während seine Begleiterin eine unter dem Tresen liegende Geldbörse stahl. Anschließend flüchtete das Pärchen in Richtung der Präsidentenstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Personen, die nur gebrochen deutsch sprachen, verlief erfolglos. Die Angestellte wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Der 30 bis 40 Jahre alte, schlanke Mann war demnach etwa 1,65 Meter groß, hatte schwarze kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug ein schwarzes Basecap, ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkelblaue Windjacke sowie einen blauen Mund-Nasen-Schutz.

Die Frau wurde auf Anfang 30 geschätzt, war etwa 1,60 Meter groß, hatte schwarze lange Haare, die zum Zopf gebunden waren und trug neben einem Basecap eine hellblaue Jeansjacke, eine weiße Hose und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die die beschriebenen Personen vor oder nach der Tat im Stadtgebiet Neuruppin gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03391 3540 in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin zu melden.