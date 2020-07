OGA

Glienicke (MOZ) Ein 29-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Brand in einer Wohnung an der Glienicker Ahornallee verletzt worden.

Nach Angabender Polizei hatte der Mann nicht näher beschriebene Arbeiten erledigt, als es plötzlich zu einer Stichflamme kam. Der 29-Jährige habe dadurch Verbrennungen erlitten.

Zudem wurde in der Nähe liegende Kleidung durch die Stichflamme in Brand gesetzt. Dem Mann sei es aber gelungen, das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen. Die Wohnung ist weiter bewohnbar. Die Verbrennungen des Betroffenen müssen im Krankenhaus behandelt werden, erklärte die Polizei am Dienstag.