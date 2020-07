OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine verletzte Frau und vier demolierte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag in der Waldstraße in Hohen Neuendorf ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei war ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 12 Uhr auf drei am Fahrbahnrand stehende Autos aufgefahren. Als Ursache vermutet die Polizei Unaufmerksamkeit. Eine in einem der Wagen sitzende Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Die 54-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der an vier Fahrzeugen entstandene Schaden wurde auf insgesamt 12 000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer.