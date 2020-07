Tilman Trebs

Sachsenhausen (MOZ) Die für kommende Woche angekündigten Bauarbeiten in der Straße "Zum Bahnhof" in Sachsenhausen sind schon wieder abgesagt und in den Herbst verschoben worden – und damit auch die Vollsperrung.

Erst am Montag hatte die Stadt über die anstehende Erneuerung der Asphaltschicht informiert, die eigentlich vom 27. Juli bis zum 7. August über die Bühne gehen sollte. Schon am Dienstag wurde der Terminplan wieder kassiert. Die Bauarbeiten sollen nun voraussichtlich in den Herbstferien zwischen dem 12. und dem 24. Oktober erledigt werden, erklärte Stadtverwaltungssprecherin Nadine Schlitt. Gründe für die Verschiebung wurden am Dienstag nicht bekannt gegeben.