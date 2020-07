Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Noch steht Literaturmuseum über der Eingangstür. Doch die Sammlungsbestände sind längst umgezogen. Stattdessen ziehen jetzt Kinder in das Fachwerkhaus samt Anbau in der Angermünder Puschkinallee. Es sind nur noch wenige Tage bis zum offiziellen Schulstart am 10. August. Bis dahin müssen alle Räume renoviert sein. Drinnen geht es zu wie auf einer Baustelle. Gründungsteam, Helfer, Ehrenamtliche, Eltern und Kinder richten den Standort der neuen Freien Draußenschule her. Weil die Gelder knapp sind und staatliche Unterstützung frühestens nach drei Jahren kommt, wird jede Hilfe gebraucht. "Wir bekommen unglaublich viel Unterstützung", berichtet Sarah Krahl vom Gründungsteam. Stühle, Tische, Regale, Spinde schleppen Eltern und deren Freunde kostenlos heran. Gerade wird eine Tafel gebracht. Unterwegs ist eine neue Einbauküche aus Berlin. "Wenn wir etwas brauchen und per Mail anfragen, ist es sofort da", so Sarah Krahl. "Alles geschieht in Selbstorganisation. Wir haben ein richtig gutes Gefühl."

Der Aufwand ist enorm. Nachdem das lange vorbereite Schulkonzept vom Ministerium genehmigt wurde, drücken die Neugründer auf die Tube. Am 8. August wird es eine kleine interne Einschulungsfeier geben. Bis dahin müssen die Malerpinsel und Gerüste verschwunden sein. "Wir werden punktgenau fertig", hofft Sarah Krahl. Noch fehlt die endgültige Unterschrift unter der Baugenehmigung für eine notwendige Rettungstür und eine Blitzschutzanlage auf dem Dach. Drinnen ist relativ viel Platz für die Premieren-Schüler. Zunächst beginnt der Schulbetrieb mit zehn bis zwölf Kindern, weniger als ursprünglich geplant. Dann werden es jedes Jahr mehr. Lehrer und Horterzieher sind gefunden, manche Fächer werden von Teilzeitkräften übernommen.

Schulplatz-Fonds

Das Gründungsteam hat einen Schulplatz-Fonds eingerichtet. Der sammelt Spenden, um eine Ermäßigung des Schulbeitrags zu ermöglichen. Das Schulgeld richtet sich nach den Einkommensverhältnissen der Eltern. Für die Gesamtfinanzierung der ersten drei Jahre gibt es bereits viele Bürgschaften.

Draußen hat die Draußenschule noch viel zu tun. Doch die Gestaltung des großzügigen Umfelds mit Lerninseln und Schulgarten geschieht gemeinsam mit den Kindern. So haben sie Mitsprache. Am 21. September soll es ein großes Fest für die Öffentlichkeit geben. Dann können alle Besucher die jüngste Angermünder Schule besichtigen.

Wer bei der Einrichtung des Hauses helfen möchte, kann gebrauchte oder neue Sachen vorbeibringen: Gesucht werden noch Geschirr, Bestecke, Spielzeug für den Hort, Holzkklötzchen, Lego-Steine, Brettspiele, Springseile, Bälle und Spielzeugautos.