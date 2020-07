Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Fußballer des Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt haben in ihrem ersten Spiel seit Ende Februar den Oberligisten Victoria Seelow mit 2:0 (0:0) besiegt.

Die Tore in dem Vorbereitungsspiel am Freitagabend erzielten Hoang Sa Nguyen Ngoc per Kopf nach Flanke von Lukas Szywala kurz nach der Pause sowie Dominic Menzel nach Vorarbeit von Georges Florent Mooh Djike nach einer guten Stunde. FCE-Trainer Andreas Schmidt zeigte sich hocherfreut über den Auftritt seiner Mannschaft: "Ich bin erstaunt, das konnte man so nicht erwarten – auch weil wir unter der Woche hart trainiert haben. Aber die Einheiten hat man den Jungs nicht angesehen und wir waren körperlich sehr präsent. Sie hatten einfach Spaß, endlich wieder ein Spiel über neunzig Minuten zu machen. Allerdings hatten die Seelower Personalprobleme und bei uns sind hinten heraus die Kräfte geschwunden. Daher sollte man das Ergebnis auch nicht überbewerten, aber meine Mannschaft kann selbstbewusst in die weitere Vorbereitung gehen", sagte Schmidt. Die Stahlstädter laden am Freitag gegen Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf zu ihrem zweiten Testspiel ein. Anpfiff auf der heimischen Sportanlage an der Waldstraße ist um 18.30 Uhr.