Neustadt Neustadt. Der Stiftungsrat des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts hat wegen der Corona-Pandemie die diesjährigen Hengstparaden in Neustadt abgesagt. "Die jährlichen Hengstparaden sind gelebte und geliebte Tradition der Landgestüte. Schweren Herzens, jedoch mit der gereiften Überzeugung, dass es der richtige Weg ist, sagen wir sie ab", kommentiert Geschäftsführerin Regine Ebert das Votum. "Die Gesundheit und die Verantwortung für unseren Tierbestand stehen im Vordergrund. Wir sind zuversichtlich, im kommenden Jahr die traditionsreiche Veranstaltung wie gewohnt durchführen zu können." Jährlich kommen rund 15 000 Zuschauer zu den Hengstparaden nach Neustadt. Die Geschäftsleitung hatte zuvor Gespräche mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, dem Amt Neustadt und dem Tribünenbauer geführt. Die organisatorischen, wirtschaftlichen und programmtechnischen Möglichkeiten standen ebenso im Fokus der Diskussion wie der Traditionsgedanke und das Image der Hengstparaden. In den kommenden Tagen soll sich mit den Menschen, die Tickets gekauft haben, in Verbindung gesetzt werden.