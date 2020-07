Roland Becker

Velten (MOZ) Am Ende herrschte bei den Jugendlichen unbändige Freude. Zur Melodie von "So sehen Sieger aus" sangen sie am Montagabend vor der Veltener Ofen-Stadt-Halle "So sehen Skater aus" und tanzten dazu. Ihr Grund zum Jubel: Im zweiten Anlauf stimmte ein Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses für die Sanierung und Erweiterung des Skateparks in Velten-Süd.

Der Weg zu diesem Erfolg war ein beschwerlicher: Zwei Demonstrationen und eine Petition, unterschrieben von 210 Veltenern, bedurfte es, um einen Wandel herbeizuführen. Noch während der Sitzung am 3. Juni hatte eine Mehrheit aus Pro Velten, AfD und CDU das Skatepark-Projekt verhindert. Die SPD wollte sich damit nicht zufriedengeben und beantragte bei Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) eine Sondersitzung zum Thema. In dieser Zeit waren auch die Jugendlichen nicht untätig. Vor allem ihre zwischenzeitlich mit Marcel Ruffert (CDU) geführten Gespräche ließen sie hoffen, dass sich der junge Abgeordnete umstimmen lässt. Die jungen Leute spürten aber auch Gegenwind. Yvonne Scherdin, Leiterin des Jugendclubs Oase, berichtete am Montag davon, dass es zumindest einen Fall gegeben habe, bei denen ein Minderjähriger von einem Abgeordneten verbal unter Druck gesetzt worden sei.

Sorge um Finanzen der Stadt

In Zeiten einbrechender Steuereinnahmen machten es sich die Abgeordneten nicht leicht, über das rund 850 000 Euro teure Vorhaben zu entscheiden. Die Befürworter samt der Bürgermeisterin unterstrichen am Montag einmal mehr, dass es die letzte Chance sei, den Skatepark für die Stadt kostengünstig fit für die Zukunft zu machen. Über das in diesem Jahr auslaufende Förderprojekt Soziale Stadt sei ein Landeszuschuss von 470 000 Euro sicher. Und im Umkehrschluss: Sollte es beim Nein zur Skatepark-Umgestaltung bleiben, drohe der Stadt die Rückzahlung bereits verbrauchter Fördermittel. Unterm Strich seien bereits 140 000 Euro ausgegeben worden, erläuterte Hübner.

Mandy Krüger versicherte am Montag zwar, dass Pro Velten "den Skater nicht verhindern will. Aber wir haben wegen der Haushaltslage Bauchschmerzen". Pro Veltens Zwacken im Bauch ließ sich schon im Juni nicht durch beruhigende Worte aus der Kämmerei und durch den Hinweis auf den von Bund und Land angekündigten finanziellen Rettungsschirm verscheuchen. Daher stellte Krüger den Antrag, die Entscheidung bis zur Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2021 und damit mindestens bis Oktober zu vertagen. Der für die Förderung nötige Baubeginn in diesem Jahr wäre damit kaum noch möglich gewesen. Schon bei der Abstimmung darüber zeichnete sich ab, dass die Gespräche mit Ruffert gefruchtet hatten. Seine Stimmenthaltung war entscheidend dafür, dass der Änderungsantrag durchfiel. Doch Pro Velten gab noch nicht auf. Nächster Vorschlag: Der Freizeitpark solle nur saniert, nicht erweitert werden. Die Bürgermeisterin hielt dagegen, dass es dafür keine Förderung geben werde. Offen blieb, ob die Stadt bei dieser Variante überhaupt Geld gespart hätte. Nachdem auch dieser Vorschlag durch die Enthaltung von Ruffert keine Mehrheit gefunden hatte, scheiterte Pro Velten mit zwei weiteren Ideen. Nummer eins: Das Projekt solle von den Stadtwerken finanziert werden. Nummer zwei: Die Jugendlichen sollten die stark zerschlissene Anlage mit einer finanziellen Spritze von 50 000 Euro unter fachlicher Anleitung selbst reparieren. Dass Pro Velten von Heiko Gehring (AfD) unterstützt wurde, reichte nicht. Rufferts Enthaltungen gaben den Ausschlag.

Nach vier gescheiterten Anträgen war Pro Velten die Puste ausgegangen. Der eigentliche Durchbruch kam, als über den ursprünglichen Antrag abgestimmt wurde. Mit den Stimmen von SPD, Die Linke, CDU und der Bürgermeisterin wurde der Weg freigemacht für die Zukunft des Skateparks.