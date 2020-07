Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Dutzende Paare Schuhe stehen passend nebeneinander, ordentlich hängen die Beutel der Kinder von den Garderobenhaken in der Umkleide. Es still recht still im Hort "Coole Kids". Kein Wunder, ist es doch lediglich der Glienicker Sozialausschuss, der sich von der stellvertretenden Leiterin Bea Herm und dem Erzieher Philipp Heidenreich die Horträume zeigen lässt.

Da einige Mitglieder noch nicht so lange in der Gemeindevertretung sind, unternimmt der Sozialausschuss einige Vor-Ort-Besichtigungen. Im Hort lernen die Ausschussmitglieder die vielen Freizeit- und Spielmöglichkeiten kennen, die die Kinder haben, erfahren aber auch, dass die Einrichtung im Grunde aus allen Nähten platzt.

Einen realistischen Eindruck müssen sie sich aber vorstellen. Zu Schulzeiten toben Hunderte coole Kids durchs Haus, bearbeiten Holz, klettern im Burgzimmer, turnen im Sportraum, spielen Kicker oder Billard oder drehen sich vor dem langen Spiegel im Tanzraum im Kreis. In diesem großen Zimmer muss allerdings Rücksicht auf die daruntergelegene Bibliothek genommen werden. "Das hatten wir uns wohl damals nicht so gut überlegt", sagt Sozialfachbereichsleiterin Jana Klätke. Auch ein "Mädchenzimmer" und einen kleinen Medienraum mit zwei Rechnern gibt es.

Manche beschäftigen sich auch still mit Bastelarbeiten oder lesen, aber voll ist es meistens. Vor allem, wenn hundert Erst- und Zweitklässler um 11.20 Uhr alle gleichzeitig in die kleine Cafeteria im Erdgeschoss stürmen, um ihre Magnetschildchen zu greifen und sich anzumelden, sagt Philipp Heidenreich. Dort ist erst einmal der Dreh- und Angelpunkt. "Dann ist es eng und die Geräuschkulisse enorm."

Frühhort mit Frühstück

21 Erzieherinnen und Erzieher, zwei technische Kräfte und ein Azubi kümmern sich um derzeit insgesamt 370 Erst- bis Viertklässler, machen viele Angebote und geben Anregungen. Es ist ein offener Hort, das heißt, die Kinder finden sich auf ihren Etagen selbst in Gruppen und Räumen zusammen und beschäftigen sich unter Anleitung der Erzieherinnen und Erzieher. Zwischen 20 und 30 Jungen und Mädchen kommen schon morgens vor dem Unterricht und frühstücken noch gemeinsam, bevor sie nach nebenan in die Schule gehen. Der Frühhort hat zwischen 6 und 7.30 Uhr geöffnet. Um 13.30 Uhr gehen nach dem Schulende der Verlässlichen Halbtagsschule diejenigen nach Hause, die keinen Hortvertrag haben, die anderen zwischen 16 und 17 Uhr. Auch in den Ferien ist einiges los: Täglich sind um die hundert Kinder da.

Sie gehe davon aus, dass noch mehr Kinder als jetzt bereits in den Hort kommen würden, sofern das Angebot für die Eltern kostenfrei wäre, schätzt Bea Herm auf eine Nachfrage.