OGA

Neuruppin Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin erhält vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 425 305 Euro als Förderung für ein Forschungsprojekt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. "Wir freuen uns riesig. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass die MHB vom BMBF unterstützt wird", erklärte MHB-Sprecher Dr. Eric Hoffmann. "Die Förderzusage zeigt, dass wir nicht nur in der Lehre auf einem guten Weg sind, sondern auch in der Forschung. Das ist eine schöne Anerkennung für das Team um Christine Holmberg." Diese untersucht am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der MHB die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Es werden Tagesabläufe der Teilnehmer während des Lockdowns dokumentiert. Zudem finden Interviews statt. Ziel der Forschung sind Erkenntnisse zu den Unsicherheiten und Sorgen der Menschen in der Pandemie. Die MHB ist eins von 90 Projekten, die vom Bund mit insgesamt 45 Millionen Euro – die ursprüngliche Summe wurde verdreifacht – gefördert werden.