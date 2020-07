Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) In der Schule wählen sie den Klassensprecher, im Jugendclub den Clubrat: Kinder und Jugendliche sollen auch an Entscheidungen, die die Gemeinde Glienicke betreffen, stärker beteiligt werden. Für die Umsetzung ist eigens eine halbe Stelle geschaffen worden: David Krause hast seine Arbeit am 1. November aufgenommen und sich in der Schule schon mit vielen Kindern bekanntgemacht.

Sein Konzept, wie Kinder und Jugendliche auf altersgerechte Weise in die demokratischen Abläufe einbezogen werden können, stellte er am Montagabend im Sozialausschuss vor. Der Paragraf 18 a der brandenburgischen Kommunalverfassung ("Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.") sei zwar weit auszulegen, aber immerhin ein Rechtsanspruch. "Kinder und Jugendliche sind es ja auch, die mit den politischen Beschlüssen der Erwachsenen im Prinzip am längsten leben müssen", so Krause. Dabei müssen alle die gleichen Chancen auf Beteiligung haben, ungeachtet von Herkunft, Bildung und Geschlecht.

Ein Kinder- und Jugendbeirat, in dem auch eine Person aus der Verwaltung dabei sein könnte, müsse auch Erfolge sehen können. "Und das möglichst bald. Meistens dauerte es ja in der Verwaltung ein bisschen länger", sagte David Krause. Im Rahmen von Mitbestimmung hätten Jugendlichen das Recht, Projekte selber zu verwirklichen, beispielsweise eine Spielplatzgestaltung.

David Krause schlägt verschiedene Formate vor, zum Beispiel nur Kinder der Grundschule einzuladen, eine Konferenz für die ab 16-Jährigen zu veranstalten, eine Kindersprechstunde und auch einen Tag der offenen Tür speziell für Kinder und Jugendliche in der Verwaltung. Eine Kinderbürgermeisterin oder ein -bürgermeister könnte gewählt werden, die selbst Projekte begleitet. Die erste Kinder- und Jugendkonferenz schwebt Krause für das nächste Jahr vor. Die sollen diese selbst planen – bis hin zum Essen. 4 000 Euro haben die Gemeindevertreter für Projekte zur Verfügung gestellt.

An der Grundschule könnten schon bald Wünsche und Themen über einen Briefkasten gesammelt werden. Online-Beteiligung sei ebenfalls zeitgemäß, also auch ein E-Mail-Briefkasten.

Umfrage mit 243 Kindern

Corona hat David Krause zwar bei seiner Kennenlerntour in Schulen, Clubs und Vereinen ausgebremst. Doch eine erste praktische Anwendung von Beteiligung hat er bereits initiiert: eine Umfrage unter Kindern. Dabei ging es um die mögliche Versetzung von zwei Picknickhütten auf dem Spielplatz an der Breitscheidstraße. Mit 243 Kindern und Jugendlichen war die Beteiligung hoch, davon nahmen allerdings nur elf über den Glienicker Kurier teil, nannte Krause eine erste Erkenntnis. Die weitaus meisten hätten über den persönlichen Kontakt mitgemacht.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich von dem Konzept wie von dem Elan, den David Krause mitbrachte, angetan. Die Umfrage wird im nächsten Ausschuss für Technische Infrastruktur am 26. August ausgewertet.