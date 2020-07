DPA

Halle/Westfalen (dpa) Nach den Kurzturnieren in Berlin werden in Deutschland weitere Tennis-Showevents vor Zuschauern ausgetragen.

Im westfälischen Halle wird am 27. Juli eine umfangreiche Turnierserie mit Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und einem Preisgeld von insgesamt 150.000 Euro beginnen, teilten die Veranstalter mit.

Auch Routinier Philipp Kohlschreiber, der French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz, der Weltranglisten-27. Nikolos Bassilaschwili aus Georgien und Mischa Zverev haben ihre Zusage gegeben. Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund plant ihre Teilnahme für den Fall, dass die angestrebte Wiederaufnahme der WTA-Tour am 3. August in Palermo noch abgesagt wird.

Die "International Premier League" mit insgesamt 190 Spielerinnen und Spielern ist über fünf Wochen angelegt und startet mit zwei Turnieren vom 27. Juli bis 2. August und vom 3. bis 9. August in Halle. In verschiedenen Gruppen soll zunächst auf den Sandplätzen des TC Blau-Weiss Halle und für die Topspieler wie Struff auf Hartplätzen der Turnier-Anlage des ATP-Turniers gespielt werden.

Eine Teilnahme bis zum Ende der Serie ist nicht notwendig. Jeder Spieler könne so viele Events spielen wie er möchte, sagte Turnierorganisator und Tennisprofi Andre Begemann. In Halle sind bis zu 300 Zuschauer erlaubt, das Hygienekonzept ist laut Begemann von der Stadt Halle abgesegnet.

In der vergangenen Woche hatten in Berlin zwei Einladungs-Turniere stattgefunden, in dieser Woche wird die Finalrunde einer Serie des Deutschen Tennis Bundes gespielt. Der geplante Neustart der ATP-Tour Mitte August in Washington wurde abgesagt. Zweifelhaft ist noch die Austragung der US Open ab Ende August in New York.

