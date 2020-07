BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Augenoptiker Fielmann startet wieder die Blinki-Verkehrssicherheitsaktion und schenkt Schulanfängern in Brandenburg zur Einschulung Sicherheitsreflektoren. Sie sollen dazu beitragen, dass die Kleinen im Straßenverkehr besser sichtbar sind. "Unsere Blinkis lassen sich kinderleicht an Jacken, Taschen und Rucksäcken befestigen", erläutert Franz Salzig von Fielmann. "Spielerisch sensibilisieren die Sicherheitsreflektoren die Kinder für das Thema Gutes Sehen im Straßenverkehr." Die Verkehrssicherheits-Initiative von Fielmann findet bereits zum 13. Mal statt. Im vergangenen Jahr hat der Augenoptiker insgesamt 425.000 Blinkis an 3.400 Schulen verteilt. Lehrer können die Reflektoren in Eulenform kostenlos unter www.fielmann.de/blinki bestellen. Weitere Informationen: www.fielmann.de/blinki.