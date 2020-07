Anlaufpunkt: Geöffnet ist die Tauchbasis an den Wochenende, auf Nachfrage aber auch in der Woche. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Gute Stimmung: An der Tauchbasis am Werbellinsee mit Wilfried Kronleder (links) und Michaela Reinfeld ist immer etwas los. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Thomas Burckhardt

Joachimsthal (MOZ) Für einen Montagvormittag herrscht auf der Tauchbasis Werbellinsee ganz schön Betrieb. Mitglieder des Vereins Kaffenkahn bereiten sich auf eine Ausfahrt vor. Ziel sind einige der gesunkenen Kaffenkähne im Werbellinsee. Heute haben sie auch ein Sonargerät dabei. Es gibt einen Hinweis auf ein neues Wrack.

Sie wollen es vermessen und dazu hinabtauchen.

Wilfried Kroneder, den alle nur Willi nennen, wird die Gruppe mit seinem XXL-Schlauchboot auf den See fahren. Vor drei Jahren hat der gebürtige Bayer die Tauchbasis am Werbellinsee übernommen. "Mein Traum war es schon immer, mal eine Tauchbasis zu leiten", gesteht der 54-jährige. Als sich im Frühjahr 2017 die Chance bot, ergriff er sie. Davor betrieb er in Berlin-Grünau seit 2001 eine Tauchschule. "Mit meinen Schülern kam ich schon damals zur Ausbildung hierher. Der Werbellinsee bietet mit seinem klaren Wasser hervorragende Bedingungen. Hier gibt es Super-Tauchplätze. Die Märchenwiese, die Puddingberge und natürlich die Wracks. Sie sind einzigartig in Brandenburg."

Spezielles Luftgemisch

Aufgewachsen ist Kroneder in Nürnberg. Vor seinem Wechsel in die Taucherszene arbeitete er als Kaufmann in der Automobilbranche. Mit 28 Jahren entdeckte er das Tauchen für sich. Vor allem das Tieftauchen mit einem speziellen Gasgemisch fasziniert ihn. Im Roten Meer vor Hurghada stellte er seinen persönlichen Tiefenrekord auf: 154 Meter.

Auch im Werbellinsee zieht es ihn eher zu den tiefer liegenden Wracks. "Einmal in der Woche tauche ich mit meinen Kumpels. Wir benutzen ein Trimix-Gas-Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium. Damit kann man auch in größeren Tiefen länger unten bleiben. Mit normaler Luft ist das nicht möglich. Beim Auftauchen müsste man dann Pausen einlegen, damit der Stickstoff Zeit hat, aus dem Blut zu entweichen." Auf seiner Basis bietet er das komplette Programm an: Tauchausbildung, Flaschen füllen, geführte Tauchgänge, Verleih von Equipment. Kurse im Trimix-Tauchen mit abschließender Prüfung kann man bei ihm auch buchen.

Dann fährt der Taucher schon mal bis Hemmoor, einem glasklaren bis 60 Meter tiefen Kreidesee, der in Taucherkreisen Kultstatus genießt. Unterstützt wird er dabei noch von bis zu fünf weiteren Tauchlehrern. "Allein würde ich das ja alles nicht schaffen. Selbst aus Frankreich, Italien und Polen kommen inzwischen die Gäste hierher."

Regelmäßig geöffnet ist die Tauchbasis von Mai bis Oktober immer an den Wochenenden. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung sind aber auch in der Woche Tauchgänge möglich. "Ich schlafe dann in meinem Wohnmobil, das gleich nebenan steht", verrät Wilfried Kroneder. Gerade in den Sommermonaten kommen viele Taucher in der Woche. So wie auch der Kaffenkahn-Verein. "Wir sind Willi für seine Unterstützung dankbar, der im letzten Jahr unserem Verein auch als Mitglied beigetreten ist. Früher hatten wir noch ein eigenes Schiff. Aber das gibt es leider nicht mehr. Vor vier Jahren haben wir es wegen zu hoher Kosten verkaufen müssen", erklärt Michaela Reinfeld, während sie sich auf den Tauchgang vorbereitet.

Die Unterwasser-Archäologin aus Luckenwalde ist schon seit 2007 mit dabei. "Die Wracks hier sind eine wirklich spannende Sache. Mit dem Sonar vermessen wir sie, um sie anschließend zu katalogisieren. Dafür muss man einen Antrag beim Land stellen. Die Wracks sind Bodendenkmäler. Jegliche Veränderung ist untersagt. Auch das Berühren sollte unterbleiben."

Kopfzerbrechen bereitet den Kaffenkahn-Tauchern eine neuartige Muschelart im Werbellinsee, die zunehmend die Wracks überwuchert. "Die nicht heimische Quagga-Muschel hat sich seit etwa vier Jahren rasant im See ausgebreitet. Die Population geht auch in die Tiefe und schädigt das Holz der Wracks", erzählt Johannes Trockels aus Berlin, der sich intensiver mit dieser Art beschäftigt.

Auch die "Nautilus", das auf 44 Metern am tiefsten gelegene Wrack im Werbellinsee, ist inzwischen von ihnen überwuchert worden, hat er festgestellt: "Dort unten ist das Wasser vier Grad kalt. Das scheint die Muscheln aber nicht zu stören."