Claudia Duda

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bedauerlicherweise wird es in diesem Jahr nun doch keine Tour de MOZ mehr geben. Wir möchten aus gegebenem Anlass kein Risiko für unsere Tourteilnehmer eingehen. Die Einhaltung der Hygienevorschriften sowie die des Mindestabstandes können nicht gewährleistet werden, da in der Regel an die hundert oder oft auch mehr Leser je Tour teilnehmen.

Wir danken nochmals allen Tourführern, welche dieses Jahr wieder interessante Touren geplant hatten, für Ihr Engagement und freuen uns, dass sie im nächsten Jahr mit uns an den Start gehen. Allen Radlern wünschen wir alles Gute.

Wir sehen uns 2021!