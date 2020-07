Sven Klamann

Eberswalde, Bernau, Ahrensfelde (MOZ) Mit Stand von Montag, 24 Uhr, gibt das Barnimer Gesundheitsamt die Zahl der positiv laborbestätigten Fälle seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit 443 an. In Bernau sind aktuell fünf Patienten erkrankt – zwei mehr als 24 Stunden zuvor.

Zugleich hat die Behörde die Zahlen für Ahrensfelde korrigiert. Dort gelten jetzt nicht mehr sieben, sondern sechs Patienten als akut erkrankt, ohne dass jemand genesen oder verstorben wäre. Der Rückgang resultiert aus einem Übermittlungsfehler, der abgestellt wurde. In Eberswalde hingegen hat ein weiterer Patient seine Covid-19-Erkrankung glücklich überstanden. Dort und überall sonst im Altkreis ist niemand mehr akut infiziert.

Kreisweit gelten 403 Barnimer als geheilt (+1). 148 von ihnen sind in Bernau zu Hause, 48 in Eberswalde, 18 in Werneuchen, 37 in Ahrensfelde, 29 in Panketal, 20 in Schorfheide, 38 in Wandlitz, 23 in Biesenthal-Barnim, zehn in Britz-Chorin-Oderberg und zwei in Joachimsthal-Schorfheide.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 202 Bernauer, 51 Eberswalder, 18 Werneuchener, 43 Ahrensfelder, 30 Panketaler, 20 Schorfheider, 39 Wandlitzer, 28 Biesenthal-Barnimer, zehn Britz-Chorin-Oderberger und zwei Patienten aus Joachimsthal (Schorfheide) mit dem Coronavirus angesteckt.

Es gibt noch 24 Verdachtsfälle in Quarantäne (-4): neun in Bernau (-3) und 15 in Ahrensfelde. In Wandlitz konnte die letzte Isolation beendet werden.