Packt mit an: Michael Möse verantwortet die vier Wandlitzer Bibliotheken. Er lobt auch die Zusammenarbeit mit dem Förderverein. © Foto: Hans Still

Wenn am 6. September die neue Bibliothek Schönwalde eröffnet wird, dürfen sich Gamer auf eine eigene Zone freuen. Weil die neuen Regale über Rollen verfügen, kann Franziska Heidrich diese ziemlich unkompliziert ausrichten. Die junge Frau übernimmt in der Schönwalder Zweigstelle künftig die Leitung der Bibliothek. © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Schönwalde (MOZ) Es riecht nach spannender Sommerliteratur, frischer Wandfarbe und neuem Fußbodenbelag: Im künftigen Schönwalder Gemeindezentrum räumen Franziska Heidrich und Michael Möse die ersten Regale für die neue Zweigstelle der Wandlitzer Bibliothek ein.

Bis zur Eröffnung am 6. September vergehen noch einige Wochen, aber die Zweigstelle soll von Beginn an ein Schmuckstück werden, das zudem mit einem würdigen Anlass eingeweiht werden wird. "Der diesjährige Bürgerempfang der Gemeinde Wandlitz findet in Schönwalde statt. Wir eröffnen bei diesem Ereignis die neue Bibliothek", trommelt die Wandlitzer Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen schon mal vorab. Diese Begeisterung ist auch vor Ort spürbar: "Ich bin sehr gespannt, wie mich die Schönwalder annehmen werden. Die ehemalige Leiterin Marina Kreiß befindet sich ja seit dem Jahresanfang in Rente. Sie war hier sehr beliebt, und ich hoffe, daran anknüpfen zu können", erzählt Franziska Heidrich, die künftige Leiterin der Zweigstelle. Die aus Zehdenick stammende Fachfrau bringt Erfahrungen aus Rheinsberg mit und tüftelt bereits an Ideen, die dem Haus ein klares Profil als Kinder- und Jugendbibliothek verleihen werden. Das deckt sich nicht ganz zufällig mit der Wandlitzer Bibliothekskonzeption.

1500 Medien neu gekauft

Freuen dürfen sich die Schönwalder auf einen Bestand an Büchern, Zeitungen, CDs, DVDs und Spielen, der in den vergangenen Wochen radikal erneuert wurde. 2500 der mittlerweile 4000 Medieneinheiten wechselten vom alten Standort im Gebäude der AWO-Kita ins Schönwalder Ortszentrum. 1500 neue Medien wurden dazu gekauft. Obendrein die nötigen Regale, die neuerdings mit Rollen ausgestattet sind. Damit ließe sich in der Bibliothek binnen Minuten Platz für Lesungen schaffen – eine sinnvolle Option.

Ein Blickfang der Bibliothek wird zweifellos die angekündigte Gaming-Wall, also ein modernes Möbelstück mit einem großen TV als Zentrum. In der "Spielzone" dürften vor allem die jüngeren Generationen ein neues Zuhause finden, denn dort können sie dann auf einer Spielkonsole beispielsweise frisch erschienene Spiele testen und entscheiden, ob die auch Zuhause sinnvoll wären. "Vergleichbare Spieleecken gibt es bereits anderswo, die kommen bei der Zielgruppe sehr gut an. Vor allem verbinden wir damit die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen beim Besuch in der Bibliothek auch unsere anderen Angebote nahezubringen, beispielsweise die Bücher", erklärt Leiter Möse den Hintergedanken. Zumal vergleichbare Erfahrungen in der Gemeinde Wandlitz noch nicht bestehen. Die Gamerzone stellt praktisch ein neues Angebot dar, das es nur in Schönwalde zu erleben gibt.

Sofort ins Auge fallen beim Besuch in der halbfertigen Bibliothek die hellen Räume und die großen Panorama-Scheiben, die künftig als Werbeflächen gebraucht werden. Beispielsweise für Plakate und sonstige Ankündigungen. Gut vorstellbar wäre auch ein kleines Ausstellungsformat mit Arbeiten einheimischer Künstler. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Ebenfalls ein Vorteil, der barrierefreie Zugang auf den 137 Quadratmeter großen Lesetempel. Den zentralen Zugang teilen sich die Leseratten mit den Besuchern des Gemeindezentrums. Außerdem gibt es einen Personaleingang.

Sommerliteratur kommt gut an

Angesicht der Neuerungen erscheint es nur logisch, die Arbeitszeiten auszuweiten. Statt der früher üblichen sieben Wochenstunden öffnet die Bibliothek ab dem 7. September insgesamt 14 Wochenstunden und zieht damit mit Klosterfelde gleich. Der Montag wird künftig ein langer Tag mit Öffnungszeiten von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Mittwochs kann die Bibliothek von 15 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr besucht werden. Dann wäre auch Zeit, den neuen Romanen von Patricia Koelle, Julie Peters oder Nele Neuhaus nachzuspüren. Eher leichte Sommerliteratur, die bei den Schönwalder Lesern gut ankommt, wie Franziska Heidrich inzwischen weiß.