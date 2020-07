Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Gut 4 800 Straßenbäume gibt es in Glienicke, zudem wachsen auf fast jedem Grundstück weitere Bäume. Da fällt jede Menge Laub im Herbst an, dass die Grundstückseigentümer entsorgen müssen. Ein wenig Erleichterung gibt es in diesem Jahr. Die Gemeinde stellt für jedes Grundstück vier Laubsäcke, in die jeweils 20 Kilogramm passen, kostenfrei zur Verfügung. Dieser Service wird mit 15 000 Euro aus dem Bürgerhaushalt finanziert.

"Ich brauche viel mehr", sagte Helgard Saffert am Dienstag zum Start der Aktion vor dem Rathaus. Sie gehört zu den Einreichern des Vorschlags, der bei der Abstimmung zum Bürgeretat die meisten Stimmen erhalten hat. Die 76-jährige Glienickerin muss das Laub von zwei Linden vor ihrem Haus sowie weiteres Laub von fünf Bäumen in der Nachbarschaft entsorgen. Es fällt teilweise auch auf ihr Grundstück. Obwohl sie fünf Komposthaufen im Garten hat, weiß sie nicht, wohin mit den vielen Blättern. "Die vier Säcke sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin gibt es sie", sagte sie. "Bei mir fallen Massen an."

Deshalb wünscht sie sich wie viele Glienicker Grundstücksbesitzer eine grundsätzliche Lösung. Daran tüftelt gerade die Verwaltung. Sie prüft derzeit verschiedene Varianten. Infrage kommen Container an verschiedenen Stellplätzen im Ort, Bigpacks, die vom Straßenrand abgeholt werden, oder das Einsaugen von Laubhaufen, die die Anlieger zusammenkehren. Für diesen Herbst wird nach Einschätzung von Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP) aber noch keine koordinierte Laubentsorgung in Glienicke angeboten werden können. Die Gemeindevertretung befasst sich erst nach der Sommerpause mit dem Thema. Mögliche Kosten sollen auf die Einwohner über die Straßenreinigungssatzung umgelegt werden.

Glienicke hat die Laubsäcke beim Landkreis gekauft. Deshalb ist das "Vier-Säcke-Angebot" befristet bis Ende Dezember. Dann stellt der Landkreis diesen Service ein. Die Entsorgung soll dann über die Biotonne erfolgen. Auch da ist Helgard Saffert skeptisch. "Bei mir würden 20 Biotonnen nicht ausreichen."