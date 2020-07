Zerstäubtes Wasser von der Decke soll gegen den aufkommenden Staub helfen, der beim Sortieren und Zerkleinern in Frankfurt (Oder) entsteht. Sperrmüll und Hausabfall lagern in der großen Deponie-Halle. Nebenan wird Holz aussortiert und Papier sowie Pappe verpresst. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein strenger Geruch weht aus den offenen Hallen der Deponie, das schwül-warme Wetter tut sein übriges. "Den Duft werden Sie noch ein paar Tage in der Nase behalten", sagt Erhard Mirschinka augenzwinkernd, Geschäftsbereichsleiter Abfallentsorgung der Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH. 100 Tonnen Müll fahren täglich per Lkw und Transporter nach Seefichten. Gewicht und Art der Müllstoffe werden am Eingang auf einer großen Waage festgestellt, dann geht es zur Sortieranlage, das Fahrzeug wird zurückgewogen, dann wird bezahlt.

Die "Abfallbehandlungsanlage Seefichten" wurde im Jahr 1999 als Vorbehandlungsanlage für kommunale und gewerbliche Abfälle der Stadt Frankfurt und des Umlandes in Betrieb genommen. Der derzeitige Anlagenpark der Abfallbehandlungsanlage besteht aus einer Sortieranlage, Zerkleinerungs- und Siebtechnik sowie einer Ballenpresse. Direkt nebenan erstreckt sich der "Haus-Berg" – die ehemalige Hausmülldeponie der Oderstadt. Begrünt wurde er 1995 und bis vor drei Jahren wurde mit den entstehenden Gasen Strom produziert.

Nicht jede Müllart wird im Nord-Westen Frankfurts sortiert. "Wir haben hier den Abfallumschlag – für den Restmüll aus der schwarzen Tonne", sagt Mirschinka. Papier und Pappe aus den Blauen Tonnen kommen in den Mittelweg, zum Entsorgungsunternehmen Veolia. Nach Güldendorf fahren die Inhalte der Bio-Tonne zur Kompostierung. Gelbe Tonnen für Kunststoff- und Verpackungsmüll kann man zwar bei der Dienstleistungsholding bestellen. Jedoch ist dieser Müll wegen des Verpackungsgesetzes Sache der Stadt, erklärt Antje Bodsch, Sprecherin der Dienstleistungsholding.

Wussten viele Frankfurter zu Anfang der Coronakrise nicht, wohin sie ihre Gartenabfälle bringen sollten, da auch Seefichten wegen der Kontaktbeschränkungen zeitweise schließen musste, kommen nun wieder täglich Kleingärtner mit Grünschnitt, der gebührenpflichtig abgeladen werden kann. Dazu gesellt sich privater Elektroschrott, Glas, Papier und Leichtverpackungen. Sperrmüll kann dagegen kostenfrei über die "Gelbe Sperrmüllkarte" oder online bestellt werden. Alte Schränke, Regale oder kaputte Waschmaschinen – so einigen Frankfurtern fiel aber seit dem Beginn der Coronakrise auf, dass Sperrmüll wochenlang an vielen Straßenecken herumstand.

Wegfall von Reisen, fehlende Arbeit und Ausgangsbeschränkungen, vermehrte Räumaktivitäten in den Privathaushalten mit der Folge von mehr Anmeldungen und zum Teil größere Mengen pro Anfallstelle – so erklärt Bodsch das erhöhte Müllaufkommen im Stadtbild. Fielen zwischen März und Juni 2019 gut 1000 Tonnen Sperrmüll an, waren es im selben, diesjährigen Zeitraum 1145 Tonnen (Haustür-Abholung und Wertstoffhof-Abgabe). "Da kamen wohl einige Haushaltsauflösungen und Keller-Entrümpelungen zusammen", sagt Mirschinka über den Anstieg. Ebenso waren die Abholungen mit 3090 Stück diesjährig höher, als vergangenes Jahr mit 2917. Auch über den Hausmüll schmissen die Frankfurter bis Juni 92 Tonnen mehr weg, als in 2019.

Wilder Müll ein Problem

Benötigten die Müllmänner beim Aufladen der Mengen an Sperrmüll vor zwei Monaten einfach mehr Zeit, mussten sie ebenfalls öfter nach Seefichten zum Entleeren fahren. Ein weiterer Zeitfresser sei "wilder Sperrmüll". Neben den angemeldeten Abholungen wurde im Mai und Juni so einiger Sperrmüll unangemeldet anonym abgestellt, berichtet Mirschinka. Zusätzliche Abholtouren schafften Abhilfe. Bis auf die Fälle im Bereich der Sperrmüllentsorgung habe es ansonsten keine Verzögerungen oder Probleme bei der Müllabfuhr gegeben.

Öffnungszeiten vom Wertstoffhof Seefichten, Grubenstraße 10: Wochentags 7-18 Uhr, samstags 7-12 Uhr