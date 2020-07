Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) In einem Jahr zu nass, im nächsten Jahr zu trocken: Der Wasser- und Bodenverband Rhin-/Havelluch lässt jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellen, wie das wasserwirtschaftliche System südöstlich von Fehrbellin optimiert werden kann. "Wir müssen jetzt die Scherben zusammenfegen und das System in den Griff bekommen, das uns übergeben wurde", so Verbands-Geschäftsführer Helmut-René Philipp. Vor allem die vergangenen drei Jahre haben mehr als deutlich gemacht, dass die Wasserregulierung überholt werden muss. Im Sommer 2017 waren große Teile des Rhinluchs nach Starkniederschlägen überschwemmt worden, was vor allem bei Landwirten und Kleinbauern zu großen Schäden führte. Denn das Wasser floss auch nur sehr langsam ab. Die beiden Folgejahre waren derart trocken, dass es im gleichen Gebiet an Wasser mangelte und Landwirte teilweise auf dem Trockenen saßen.

Bessere Be- und Entwässerung

Ein Potsdamer Büro soll nun erarbeiten, wie der Wasserrückhalt in dem Gebiet für trockene Zeiten verbessert werden kann. Dafür soll auch die Steuerung der Abflüsse verändert werden. Zudem ist es das Ziel, die Be- und Entwässerung zu optimieren – je nachdem, wie viel es regnet beziehungsweise wie das Wasser abfließt. Gleichzeitig soll aber der Hochwasserschutz verbessert werden, wenn es wieder zu Starkniederschlägen kommt. "Das eine bedingt ja auch immer das andere", so Philipp.

Dass zu DDR-Zeiten die Melioration besser funktioniert habe, wie manch Älterer behauptet, will Philipp so nicht stehen lassen. Die Starkniederschläge vor drei Jahren hätten auch damals nicht ohne Weiteres bewältigt werden können. Er ist froh darüber, dass mit der Neuregelung des brandenburgischen Wassergesetzes im vergangenen Jahr nun wenigstens klar ist, dass die Wasser- und Bodenverbände für die Stauanlagen und Schöpfwerke aus DDR-Zeiten zuständig sind, die bis dahin mehr als zwei Jahrzehnte zum Teil herrenlos waren oder von den Eigentümern nicht gepflegt wurden.

Im Rahmen der Studie soll nun unter anderem ein Umbau der Vorflut im Einzugsgebiet des Kleinen Havelländischen Hauptkanals zwischen Schöpfwerk Seelenhorst und Elskavelsgraben geprüft werden. Auch, ob die Rekonstruktion und Wiederinbetriebnahme des Schöpfwerks in Seelenhorst angebracht ist, ein möglicher Ersatzneubau des Wehrs in Jahnberge und die Wiederinbetriebnahme des Bewässerungsschöpfwerkes in Brunne sollen in Betracht gezogen werden. Gleichzeit sollen während des Erstellens der Studie Vermessungen sowie Baugrund- und Baustoffuntersuchungen in dem Bereich stattfinden.

Im Herbst 2021 soll der Fahrplan, der komplett aus Landesmitteln und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums finanziert wird, vorliegen. "Das ist ein großes Projekt, und wahrscheinlich werden wir dann im selben Jahr auch die ersten Schritte einleiten", meint Philipp. Die Umsetzung würde dann aber in Einzelmaßnahmen stattfinden.