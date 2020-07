Potsdam (MOZ) Beim Wandern auf der Schwäbischen Alb ist es aufgefallen: Selbst Scheunen und Ställe sind dort bereits fast überall mit Solardächern ausgestattet. Dabei gilt auch in Baden-Württemberg die Solardachpflicht auf Neubauten erst ab 2022. Wenn der BUND jetzt die Einführung einer verpflichtenden Regel auch für Brandenburg fordert, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Denn dass der Ausbau der erneuerbaren Energien unbedingt gefördert werden muss, hat vermutlich auch der Letzte begriffen. Windräder finden alle nur so lange gut, so lange sie nicht vor ihrer eigenen Haustür rattern. Auch Ackerflächen sollten unbedingt landwirtschaftlich genutzt werden, statt sie in Solarparks zu verwandeln. Dagegen bieten Dächer vielerorts ungenutztes Potenzial.

Die Frage ist jedoch, ob eine Pflicht nötig ist, die möglicherweise eine junge Familie straft, die sich wegen der höheren Kosten ihr Einfamilienhaus dann nicht leisten kann. Möglicherweise werden durch den bürokratischen Aufwand wegen zusätzlicher Bauvorschriften Investoren abgeschreckt. Finanzielle Anreize könnten einen ähnlichen Effekt haben und weniger abschreckend wirken. Doch die Diskussion darüber sollte unbedingt geführt werden, denn bis ein Regelwerk greift, dauert es erfahrungsgemäß einige Jahre.