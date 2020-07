Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Eher als ursprünglich gedacht wird die Wiesenstraße (L 339) in Dahlwitz-Hoppegarten fertig werden. Eigentlich war das Bauende für den 6. Oktober terminiert, nun könnte es in Abhängigkeit von der Witterung voraussichtlich Mitte oder Ende August schon so weit sein.

Möglich wurde dies durch zusätzliche Kapazitäten des Auftragnehmers. Beispielsweise aufgrund weggefallener oder verschobener Aufträge anderer Auftraggeber wurden die Leistungen an der Wiesenstraße so organisiert, dass nicht erst das Ende des Regenwasser-Kanalbaus abgewartet und danach mit dem Einbau der Frostschutz- und Schottertragschicht im Fahrbahnbereich begonnen wurde, sondern dies unmittelbar im Anschluss an den Kanalbau erfolgte. Auch konnten bei verschiedenen Gewerken Parallelarbeiten organisiert werden. Außerdem gab es keine Verzögerung durch unvorhergesehene Umstände.

Als ein weiterer Grund für die vorzeitige Fertigstellung wird die Entscheidung der Gemeinde Hoppegarten für eine neue Wegeführung am Neuen Hönower entlang genannt. Dadurch konnte die eigentlich geplante Mittelinsel zur Fußgängerquerung wegfallen. Die sollte dort gebaut werden, wo zuvor ein Zebrastreifen die Gehwege am Neubauernweg verband.

Als der Landkreis seine Pläne veröffentlichte, dass der Fußgängerüberweg zugunsten der Mittelinsel wegfallen sollte, hatte es Proteste gegeben. Der Zebrastreifen war ein hochfrequentierter Schulweg zur Lenné-Schule. Mit Demos machten die Schüler darauf aufmerksam, auch die Hoppegartener Gemeindevertretung und Verwaltung machten sich für einen Erhalt stark. Letztlich aber erfolglos. Jetzt soll eine Ampel direkt am Neuen Hönower Weg eine sichere Querung der Wiesenstraße möglich machen.

Die komplette Auftragssumme für die Straße beträgt inklusive Planung und sonstigen Ingenieurleistungen etwa 620 000 Euro. Davon entfallen etwa 536 000 Euro auf die reinen Bauleistungen. Gut 350 000 Euro wurden als Fördermittel bewilligt.

Die Fahrbahn wurde grundhaft in Asphaltbauweise auf einer Länge von 260 Metern ausgebaut, die Breite beträgt dann durchgehend sechs Meter. Zusätzlich wurde der Abbiegebereich in die Lindenallee aufgeweitet und den dortigen Gegebenheiten angepasst. Die Fußgängerbedarfsampel dort bleibt erhalten. Gleichzeitig wurde eine neue Regenentwässerungsanlage mit Anschluss an die Regenkanalisation in der Lindenallee eingebaut.

Gerade ist die Tragschicht auf den Fahrbahnunterbau aufgebracht worden. Die Borde und Gehwege seien zu 90 Prozent hergestellt, hieß es, die vorbereitenden Maßnahmen für die Straßenbeleuchtung abgeschlossen.

Jetzt erfolgen unter anderem die Fertigstellung der Gehwege und Anpassungsbereiche wie Grünflächen sowie Fugenarbeiten im Fahrbahnbereich. Ebenfalls wird an der Anpassung der Abläufe und Schachtbauwerke an die endgültige Fahrbahnhöhe gearbeitet. Die Herstellung der Kleinflächen in den Einmündungsbereichen mit Gussasphalt erfolgt voraussichtlich Ende Juli. Die Arbeiten für Markierung und Beschilderung werden aktuell mit der nun verkürzten Bauzeit koordiniert. Etwa 100 Meter vor der Ampelanlage Neuer Hönower Weg wird eine Ampelschleife in die neue Asphaltfahrbahn eingebaut.

Schulweg soll sicher sein

Die Gemeindeverwaltung beschreibt den Stand der Bauarbeiten zum Beginn des neuen Schuljahres am 10. August wie folgt: "Die neu gebauten Gehwege stehen zur Nutzung für die Schulkinder fertig zur Verfügung. Die notwendige ergänzende Signalisierung für die Fußgängerfurt an der Ampelanlage an der Einmündung Wiesenstraße/Neuer Hönower Weg ist noch nicht errichtet." Aktuell finde dazu das notwendige Beteiligungsverfahren statt, hieß es. Aus diesem Grund sei abgestimmt, dass zur gefahrlosen Querung der Wiesenstraße die Baustellensperrung der Wiesenstraße aufrecht erhalten wird. Das heißt im Klartext, dass die L 339 frühstens dann freigegeben wird, wenn die Fußgängerampel in Betrieb ist.

Eine feierliche Freigabe der ausgebauten Wiesenstraße ist nach MOZ-Informationen nicht vorgesehen. Aber die Fertigstellung der Straße sei schon Freude genug, betonen Anwohner.