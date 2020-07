Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Dank einer Spende der Firma City Clean aus Bötzow können die Kameradinnen und Kameraden nun mit einem sogenannten Fognail, einer Löschlanze, schwer erreichbare Brände etwas leichter bekämpfen. Das Unternehmen, spezialisiert auf die Vermietung und das Waschen von Schmutzfangmatten, stellt so zudem sicher, dass die eigenen neuen Lagertürme im Notfall sicher und effektiv gelöscht werden können.

"Eigentlich war die Übergabe schon für März geplant", sagte Gemeindebrandmeister David Ostwald. "Doch Corona kam uns dazwischen." Am Dienstagabend wurde die offizielle Übergabe des Feuerwehrkoffers mit den Bestandteilen des Nebellöschsystems nachgeholt. Die Kameraden demonstrierten hinter der Wache in Bötzow die Löschlanze. Das Metallrohr erzeugt durch einen speziellen Aufsatz einen Sprühnebel. Bevor das Wasser durch die Schläuche läuft, muss der sogenannte Löschnagel durch ein zuvor geschlagenes Loch gesteckt werden – in den Pkw oder die Garagentür. "Das erfordert natürlich Kraft", sagte Ostwald.

Er sieht besonders bei Garagenbränden einen Vorteil. Nicht mehr die komplette Tür muss geöffnet werden, sodass der Rauch allen entgegenschwappt. Es reicht ein kleines Loch, durch das der Löschnagel geschoben wird. Im alltäglichen Einsatz muss sich diese Methode nun beweisen.

Als effizient kann schon einmal der Wasserverbrauch bezeichnet werden: 60 Liter fließen pro Minute durch den Fognail. Bei einem herkömmlichen C-Schlauch mit normalem Aufsatz sind es zwischen 150 und 200 Liter.

"Es ist für alle Seiten eine tolle Sache", sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO) nach der Vorführung an einem Pkw und einer Metallwand. Denn nicht nur die Feuerwehr profitiert im Notfall. Die Firma City Clean gab für die Anschaffung 2 000 Euro aus. "Wir müssen Vorsorge treffen", sagte der technische Leiter Thorsten Ziebell. Die Niederlassung in Bötzow – deutschlandweit gibt es rund 600 Mitarbeiter – existiert seit 1993. 2008 wurde komplett umgebaut. Neu sind die drei Türme, die es zu schützen gilt: vertikale Liftsysteme zur staubfreien Lagerung von Matten, neun bis zehn Meter hoch, mit je 220 Quadratmeter Lagerfläche. "Rauchmelder werden noch nachträglich installiert, die neue Brandmeldeanlage ist in Planung", sagte Yvonne Ende, als Sachbearbeiterin für den Brandschutz in der Firma tätig.

Oberkrämers Gemeindebrandmeister arbeitete als externer Brandschutzbeauftragter für das Unternehmen. So kam der Kontakt zustande. "Die Matten sind eh schon schwer entflammbar", sagte Thorsten Ziebell. Aber für den Fall der Fälle wollte er kein teures Löschsystem anschaffen. Der Fognail schien naheliegend. "Zumal er im Einsatzwagen verstaut und so für alle genutzt werden kann, nicht nur für uns", so Thorsten Ziebell.