Hagen Bernard

Müllrose (MOZ) Anstatt Urlaub mit Eltern und Schwester in Norwegen steht tägliches Training in der Sportschule in Berlin an. Im August während der ersten Schulwoche bestreitet die am 21. September das 15. Lebensjahr vollendende Lisa-­Marie Kühl einen Sichtungswettkampf für Bundeskader.

Angesichts der coronabedingten ausgefallenen Deutschen Titelkämpfe ist es für die Müllroserin der wichtigste Wettbewerb des Jahres. Schließlich ist sie eine der fünf Athleten, die dem bundesweiten Förderathleten-Kreis NE-Kader II angehören. "Als einziges Mädchen unter den Jungs", sagt Lisa-Marie Kühl stolz. So ganz ungelegen kommt es ihr anscheinend nicht. Auch wenn ein weiteres Mädchen nicht dabei ist, trainiert Lisa-Marie Kühl am liebsten in Berlin unter Gleichaltrigen.

Auf den Spuren ihrer Mutter

Zudem lassen die Erzieher im Internat den Sportlern viel Spielraum. Bei zweimal täglichem Training mit insgesamt sechs Stunden bleibt neben der Schule ohnehin nicht allzu viel Zeit für andere Dinge. Dabei gehört Lisa-Marie Kühl zur sogenannten Streckerklasse. Für die 9. und 10. Klasse werden den Leistungssportlern jeweils drei Semester eingeräumt. Mit 17 wöchentlichen Unterrichtsstunden ist es etwa die Hälfte des Pensums, das "normale" Schüler bestreiten. "Ich finde es gut, dass sie in der 9. und 10. Klasse sich so auf den Sport konzentrieren kann. Sie ist in der Schule und im Sport gleichermaßen ehrgeizig", erklärt ihre Mutter Isabel Kühl, Lehrerin in Groß Lindow.

Einst hatte es für die 39-Jährige zu einem Kurzauftritt in der Junioren-National-Mannschaft gereicht, doch solch einen konsequent leistungssportlichen Weg wie ihre ältere Tochter war sie als Bogenschützin nie gegangen. "Wir unterstützen Lisa-Marie so gut es geht. Sie versucht zielstrebig diesen Weg zu gehen. Aus familiärer Sicht ist es für mich natürlich mitunter etwas schade, so ist sie zum ersten Mal auch nicht beim gemeinsamen Urlaub dabei." Bislang war Lisa-Marie Kühl jedes Wochenende bei ihren Eltern in Müllrose, die auch zu Hause versuchen, ihr ein optimales Training zu ermöglichen. Derzeit ist sie die Nummer Eins in dieser bogensportlich geprägten Familie. Nur einmal kam sie am Wochenende nicht nach Hause. Das war im Februar, als sie zu einem Lehrgang in Korea weilte. Immerhin war trotz Corona noch eine zügige Rückkehr möglich, danach hütete sie eine Woche das Bett. Zum Glück "nur" wegen einer Erkältung. "Die bestreiten noch mehr Schüsse als wir, die Technik ist ähnlich", hat die Müllroserin in Asien ausgemacht. Etwa 60 000 Schuss sind es bei ihr jährlich, wöchentlich kommen mitunter 1500 zusammen. Dabei lässt die Sportschülerin auch das Trefferbild im Training nicht gleichgültig. Schließlich kommen alle Schüsse in die langfristig geführte Auswertung. Daher tauschen die Sportschüler im Gegensatz zum Training in Müllrose die Scheiben schnell aus, um jeden Schuss genau festzuhalten. "Der Bundestrainer Marc Dellenbach sieht in ihr einiges Potenzial. Sie bekommt schon spitze Ohren, wenn er von Olympia 2024 spricht", sagt Isabel Kühl.

Der nächste Karriereschritt für die mehrfache Deutsche Einzelmeisterin in beiden bogensportlichen Verbänden wäre der in den NE-Kader I, dem die 16- und 17-jährigen Schützen angehören. Das sind bundesweit lediglich drei Athleten. Die Konkurrenz um die Kader-Plätze ist groß, schließlich gibt es davon über alle Altersbereiche nur 22.

So ist Lisa-Marie Kühl hochmotiviert. Natürlich haben ihre Eltern sie besonders während der coronabedingten Trainingspause an der Sportschule hin und wieder zu Hause mal zum Üben angespornt, doch letztlich trainiert das bogensportliche Talent aus eigenem Antrieb. "Es wäre ja dumm, beispielsweise jetzt mit dem Krafttraining auszusetzen, nur weil Ferien sind. Schließlich würde dann vieles verloren gehen." Das will sie aber so kurz vor dem Sichtungswettbewerb für ihr großes Ziel nicht riskieren.