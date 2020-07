Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Papierfabrik PM2 und das EBS-Kraftwerk der Progroup in Eisenhüttenstadt sind erneut mit dem EMAS-Zertifikat (Eco-Management and Audit Scheme) der Europäischen Union ausgezeichnet worden. Das hat die Progroup AG mitgeteilt.

Dabei handelt es sich um ein Umweltmanagementsystem, mit dem sich Unternehmen dazu verpflichten, den Energieverbrauch zu reduzieren, wertvolle Ressourcen wie Wasser einzusparen und Reststoffe (Abfälle) zu minimieren. "Für die Papierproduktion an PM2 wird kein einziger Baum gefällt. Wir verwenden 100 Prozent Altpapier", sagt Philipp Kosloh, Chief Operation Officer im Vorstand von Progroup. In den Produktionsanlagen werden außerdem weniger Fasern benötigt, um das Wellpappenrohpapier, das in der Fabrik in Eisenhüttenstadt produziert wird, herzustellen.

Die entstehenden sogenannten Next-Fibre-Produkte (Wellpappenrohpapier) und Next-Board-­Produkte (Wellpappe) weisen die gleiche Festigkeit wie herkömmliche Wellpappenformate auf, sind aber deutlich leichter. Dadurch benötigen sie weniger Platz, es werden LKW-Fahrten und somit CO2 eingespart. "Das Endprodukt Wellpappe ist wiederverwertbar und kann dem Kreislauf Dank der Abfalltrennung der Konsumenten erneut zugeführt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Nistkästen und Nisthilfen

Um den Einsatz fossiler Rohstoffe zu begrenzen, betreibt Progroup ein EBS-Kraftwerk, das die Papierfabrik mit Energie versorgt. Hier werden die im Altpapier enthaltenen Fremdstoffe sowie Klärschlamme, die in der öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage des TAZV anfallen, thermisch verwertet. Dadurch wird der für die Papierherstellung notwendige Prozessdampf mit reduziertem Einsatz fossiler Brennstoffe hergestellt – auch in diesem Fall wird CO2 eingespart. Das Kraftwerk war zunächst von dem Energieversorger EnBW betrieben worden und vor gut fünf Jahren an die Progroup verkauft worden.

Neben der Energie- und Ressourcenschonung enthält EMAS auch Anforderungen zum Naturschutz. Die Progroup hat deshalb beispielsweise Nistkästen an den Gebäuden des EBS-Kraftwerks angebracht und Dohlen-Nisthilfen auf ein kommunales Grundstück gestellt. Auf 14 000 Quadratmetern des Firmengeländes wurden darüber hinaus durch ökologische Bepflanzung naturnahe Flächen geschaffen, die nicht bewirtschaftet werden, und aktuell ausschließlich Tieren und Insekten zur Verfügung stehen.

Alle drei Jahre findet ein Rezertifizierungsaudit durch einen akkreditierten Umwelt-Gutachter statt. Dieser Prozess wurde nun erneut erfolgreich durchlaufen.