Oranienburg (MOZ) Nach vielen Wochen Corona-Pause gibt es bald wieder Kultur in der Orangerie im Schlosspark. Den Anfang macht die Operettenbühne Berlin am Sonntag, 23. August, 17 Uhr, mit "Musik ist Trumpf". Dafür gibt es noch Karten.

Mit den weiterhin geltenden Abstandsregeln haben derzeit jedoch nicht mehr wie gewohnt 198, sondern nur 75 Gäste Platz im Saal der Orangerie, teilte die TKO mit. Ein Anspruch auf einen bestimmten Sitzplatz besteht daher nicht, die Plätze werden vor Ort zugewiesen. Zudem müssen die Besucher im Haus eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die sie an ihrem Platz für die Dauer der Veranstaltung abnehmen dürfen. All das gilt für die Veranstaltungen, für die noch Tickets zu haben sind, so zum Beispiel die "Gala der Tenöre" am 13. September, 17 Uhr, und den Abend mit dem Kabarett "Schwarze Grütze" am 26. September, 19.30 Uhr.

"Die Geschichte der Leseratte Walter", ein "musikalisch zerlesenes Programm für die ganze Familie" mit Walter Plathe und Maria Mallé, steht für Sonntag, 6. September, 15 Uhr, im Orangerie-Kalender. Bereits vor Absage aller Veranstaltungen im März dieses Jahres waren dafür 100 Tickets verkauft. Damit diese trotz Beschränkungen genutzt werden und viele weitere große und kleine Gäste in den Genuss dieser unterhaltsamen Veranstaltung kommen können, wird diese ins Freie vor die Orangerie verlegt, wo 400 Plätze bereitstehen.

Aufgrund der Einschränkungen definitiv verschoben werden die "Zweierkisten – Ausgesprochene Wahrheiten über das Leben als Paar" mit Manon Straché und Peer Jäger vom 18. September auf April 2021. Der konkrete Termin wird noch bekannt gegeben. Dieter "Maschine" Birrs musikalische Lesung (Plan: 25. September) findet erst am

24. September 2021 statt. Die für 30. September geplante Lesung mit der Schauspielerin Muriel Baumeister aus deren Buch "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenblieben" wird an einem noch nicht festgelegten Termin im kommenden Jahr zu erleben sein. Das bereits im März ausverkaufte Frühlingskonzert der Oranienburger Schloßmusik wird vom 20. September erneut verlegt auf 9. Januar 2021, 15 Uhr, und ist dann ein Neujahrskonzert.

In sämtlichen Fällen behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit. Sollte einer der Ersatztermine nicht passen, bekommen Karteninhaber ihr Geld zurück. Informationen zu den Veranstaltungen im September gibt es auf www.oranienburg-erleben.de, in der Tourist-Info am Schlossplatz und unter 03301 600 8110.