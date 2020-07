MOZ

Zepernick (MOZ) Die "Randspiele" in Zepernick stehen auch in diesem Jahr auf dem Programm. Das Festival für neue und ungewöhnliche Musik findet vom 28. bis 30. August statt – sofern es nicht zu gravierenden Änderungen der Coronalage kommt.

Gegenwärtig wird das Festivalprogramm auf die aktuellen Vorgaben abgestimmt, teilt die Evangelische Kirchengemeinde Zepernick als Veranstalter mit. Auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen soll ein ansprechendes und interessantes Programm zu erleben sein, so Karin und Helmut Zapf.

Die diesjährigen Randspiele stehen unter dem Motto "Erde". Sie finden an gewohnter Stelle in der Sankt-Annen-Kirche in Zepernick statt. Da die Konzerte somit in einem geschlossenen Raum stattfinden, sollen sie nicht länger als 30 Minuten dauern. Die Zuschauerzahl wird auf 25 Besucher pro Konzert begrenzt. Darüber hinaus sind auch Veranstaltungen im Freien vorgesehen. Dazu gehört beispielsweise eine Klanginstallation von Andrei Bartetzki, aber auch einzelne Konzerte. Als Künstler wirken in diesem Jahr unter anderem das Schlagzeug Ensemble Bremen, Kwartludium aus Danzig/Gedansk, das Duo Maria/Magdalena aus Weimar, das Duo Diversitas aus Basel und das Ensemble Junge Musik Berlin-Brandenburg mit. Das konkrete Programm soll demnächst bekannt gegeben werden.

Informationen: www.randspiele.de