Tierische Begegnung: Besucher kommen in Friedrichsfelde Sumatra-Tiger Harfan am Glasgehege ganz nah. © Foto: RENE JASCHKE BERLIN (2018)(C)

Von Maria Neuendorff

Berlin Exotischer Urlaub scheint in diesem Corona-Jahr in unerreichbare Ferne gerückt: Ein bisschen Dschungel können Berliner und Brandenburger aber seit ein paar Tagen quasi vor der Haustür erleben. Nach über zwei Jahren Bauzeit hat sich das berühmte Alfred-Brehm-Haus im Berliner Tierpark in eine asiatische Tropenwelt verwandelt: Besucher können in dem sanierten Raubtierhaus über einen Pfad aus Rindenmulch schlendern. Farbenprächtige Vögel hocken auf Riesenbambus und Bananenstauden. Von einer kleinen Lichtung aus lassen sich Krokodile beobachten, wie sie immer wieder aus dem Teich auftauchen und ihre imposanten Zähne zeigt. Ein paar Meter weiter streifen die Java-Leoparden Sinto und Srikandi durch das Gras. Hannibal, Königskobra und damit größte Giftschlange der Welt, thront inmitten einer Ruine.

Kletterndes Känguru

In der Außenanlage staunen die Besucher über Nunsi. Das Baumkänguru kann klettern wie ein Äffchen und hangelt sich von Ast zu Ast. An den neuen Panorama-Scheiben kann man nun auch Sumatra-Tiger Harfan ganz nahe kommen. Glas statt Gitterstäbe, Platz statt Masse lautet die Devise des Umbaus, die auch dem Menschen gleich ein besseres Gefühl gibt. "Wo vorher eine große Anzahl an verschiedenen Großkatzen dicht an dicht auf engstem Raum zu sehen war, leben die Bewohner heute in naturnah gestalteten Anlagen, die ihnen deutlich mehr Platz und Abwechslung bieten", erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Durch Reduzierung der Tiere und den Verzicht auf Wassergräben in den beiden Felsenhallen hat sich unter anderem der Platz für die Nebelparder von 70 auf 400 Quadratmeter vergrößert und die Malaienbären haben viermal so viel Fläche wie vorher. Im Kern wurde das unter Denkmalschutz stehende Alfred-Brehm-Haus aber nicht verändert. Zur Eröffnung 1963 galt der 5000-Quadratmeter große DDR-Bau als größtes und modernstes Tierhaus der Welt. Entworfen wurde es von dem Architekten Heinz Graffunder, der auch den Palast der Republik plante.

Weil das beliebte, ohnehin sanierungsbedürftige Raubtierhaus aber nicht mehr den heutigen Ansprüchen an eine moderne Tierhaltung entsprach, wurden 9,5 Millionen Euro in den Umbau gesteckt. 4,4 Millionen Euro gab alleine das Land Berlin für den Umbau dazu. Der Rest kam von der Lottostiftung und der Fördergemeinschaft von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e. V..

Sondermittel aus der Wirtschaftsverwaltung flossen nochmal in eine Mitmach-Ausstellung zu Arten- und Umweltschutz. An sechs Forscherstationen können vor allem die jüngeren Besucher erfahren, warum der gesteigerte Konsum von Fleisch, Handys und Papier die Zerstörung des Regenwaldes befördert. "Die Sensibilisierung für das Thema Artensterben und die Rolle, die der Mensch dabei spielt, sind heute eine wichtige Aufgabe moderner Zoologischer Gärten", lobt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) das neue Didaktik-Konzept des Hauses.

"Dass die Wiedereröffnung in eine Zeit fällt, in der vermutlich viele Familien Corona-bedingt ihren Sommerurlaub in Berlin verbringen werden, ist auch eine Chance", sagt Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). "Ich bin zuversichtlich, dass dem Tierpark mit diesem überregionalen Publikumsmagneten ein guter Neustart gelingen wird – auch unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln."

Sommernächte verlängert

Wie in allen Tierhäusern gilt auch im Alfred-Brehm-Haus die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Tickets sind nach wie vor limitiert und sollten deshalb online gekauft werden. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Sommernächte, die deshalb bis Ende August verlängert wurden. "Gerade in der aktuellen Zeit ist es uns wichtig, unseren Gästen mit besonderen Erlebnissen einen Zufluchtsort zu bieten", erklärt Knieriem.

Seit Juni öffnen Tierpark und Zoo zusätzlich von 17 bis 21 Uhr. Es gibt Live-Musik. Gäste können beobachten, wie sich die Bisons unter alten Eichen schlafen legen und die Robben in der felsigen Bucht die letzten Sonnenstrahlen genießen. Die Abendsonne hüllt das Alfred-Brehm-Haus dann in goldgelbes Licht.