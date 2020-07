Mathias Puddig (mit dpa)

Berlin Katja Kipping hat einen neuen Anlauf für eine Debatte über die Vier-Tage-Woche gestartet. Im Interview mit der "Rheinischen Post" warb die Linkspartei-Chefin für ein neues Kurzarbeitergeld als Anschubfinanzierung für die flächendeckende Vier-Tage-Arbeitswoche.

Ein Jahr lang sollten demnach Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzen, einen Lohnzuschuss bekommen. Danach brauche es einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung über eine Vier-Tage-Woche oder eine Höchstarbeitszeit von 30 Stunden ohne weitere staatliche Co-Finanzierung.

Kipping stößt damit in eine Debatte, die schon länger köchelt. Erst Ende Mai hatte die SPD in Schleswig-Holstein einen ähnlichen Vorschlag beschlossen. "Die Produktivität steigt und mit ihr die Belastung der Menschen. Wir sind deshalb der Meinung, dass 30 Stunden Arbeit in der Woche genug sind", hieß es in dem Antrag. Die Nord-SPD strebt die 30-Stunden-Woche bei vollem Personal- und Lohnausgleich an. SPD-Landes- und Vize-Bundesvorsitzende Serpil Midyatli betonte damals, man wolle den Wandel der Arbeitswelt nutzen, um Fortschritte bei den Arbeitsbedingungen zu erreichen.

Problem bei Niedriglöhnen

Skepsis über Kippings Vorschlag kam am Dienstag unter anderem von den CDU-Arbeitnehmern. CDA-Chef Karl-Josef Laumann verwies darauf, dass dank Rückkehrrecht in Vollzeit eine Vier-Tage-Woche schon heute möglich ist. Er sieht das Problem woanders. "Wir haben auch 4,1 Millionen Beschäftigte im Niedriglohnsektor, die können bei einer Fünf- bis Sechs-Tage-Woche gerade so von ihrem Geld leben. Ich denke, da müssen wir ran!", sagte er dieser Zeitung. "Wir brauchen mehr und bessere Tarifverträge. Und ob die Menschen dann lieber mehr Geld in der Tasche haben oder einen Tag mehr frei in der Woche, das sollen sie selbst entscheiden." Auf einen anderen Punkt hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schon im Januar hingewiesen. "Nach allem, was wir wissen, geht uns die Arbeit nicht aus", sagte er damals.

Kipping hob hingegen die Vorteile der Arbeitszeitverkürzung hervor: "Die Vier-Tage-Woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver", sagte sie. "Gerade jetzt in der Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen." Auch die Unternehmen profitierten von einer solchen Regelung. Zudem könne eine Vier-Tage-Woche für mehr Gleichberechtigung sorgen, weil sich Paare seltener entscheiden müssten, wer für die Kinder kürzer trete, erklärte Kipping. Ähnlich hatte zuvor auch die bekannte Soziologin Jutta Allmendinger argumentiert.