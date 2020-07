Idylle an der Havel: In Premnitz kämpften Arbeiter einst um den Erhalt des Chemiefaserwerkes. Auch daran erinnert die neue Ausstellung "Mensch Brandenburg". © Foto: Bernd Settnik

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Zehdenick! Die Kleinstadt in Oberhavel steht beispielhaft für einen Teil der jüngsten Geschichte des Landes. Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) in Potsdam bereitet unter dem Titel "Mensch Brandenburg" eine Ausstellung zu 30 Jahren Brandenburg vor. 30 Orte sollen die Geschichte seit der Wende illustrieren – und 30 Personen ihre Geschichte dazu erzählen. Für Zehdenick wurde Ralph Riesenberg interviewt, der 1990 einen Fahrradladen in der Stadt eröffnete. Von einstmals vier solcher Geschäfte hat nur seines überlebt. Der ehemalige Industriestandort Zehdenick hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten stark verändert. Heute versucht man vor allem vom Tourismus – dem Radtourismus – zu leben. Ein Rezept gegen das Ladensterben wurde noch nicht gefunden.

73 Tage Arbeitskampf

Ein anderer Ort ist Premnitz im Havelland. Die Ausstellung erinnert an den Kampf der Arbeiter dort für den Erhalt des Chemiefaserwerkes. Im September 1992 wurde überraschend die Kündigung der 2155 Beschäftigten verkündet. Ein 73-tägiger Arbeitskampf der Belegschaft folgte mit Werksbesetzung und Demonstrationen in Potsdam, Berlin und Bonn. Das Werk wurde nicht geschlossen, die Talfahrt setzte sich trotzdem fort. 2003 kam es noch einmal zu einer Werksbesetzung, 84 Tage lang. Ohne Erfolg. Der Kunstseidenbetrieb wurde abgewickelt. Heute beschäftigt das neu gegründete Familienunternehmen "Märkische Faser" am Standort 500 Mitarbeiter. Firmen anderer Branchen haben sich angesiedelt. In der Ausstellung des HBPG kommt der ehemalige Betriebsrat Mathias Hohmann zu Wort.

Auf der Internetseite der Potsdamer Einrichtung sind bereits zehn der 30 Orte zu finden. Weitere sollen bis September folgen, berichtet Paulina Wielienski von der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Eröffnet wird die Ausstellung am 27. September und geht bis Anfang Februar im kommenden Jahr. Sie wird begleitet von einem umfassenden Veranstaltungsprogramm. Unter anderem ist eine Diskussion zum Erinnerungsort Bogensee bei Bernau geplant, auf der es um den Umgang mit der ehemaligen Goebbels-Villa und späteren FDJ-Jugendhochschule gehen soll.

Auch auf dem Hof Basta im Oderbruch sind Veranstaltungen geplant. Der Biobauernhof bei Letschin gilt als Beispiel für das Modell der solidarischen Landwirtschaft. 400 Menschen in Berlin finanzieren ihn über ihre Bestellung von Gemüse. Basta gehört ebenso zum Programm der Potsdamer Ausstellung und Landwirt Matteo Toller wird dort im Interview über sich und seine Mitstreiter berichten.

Die Idee, die Zahl 30 zum Programm zu machen, hat inzwischen auch die Staatskanzlei übernommen. Nachdem die bundesweite Einheitsfeier zum 3. Oktober mit geplant einer halben Million Besuchern in Potsdam wegen Corona abgesagt werden musste, sollen nun die Bundesländer und Bundesinstitutionen insgesamt 30 Ausstellungsflächen zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit in der Potsdamer Innenstadt gestalten, die 30 Tage lang zu sehen sein werden.

Nähere Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm gibt es auf der Internetseite: www.menschbrandenburg.de