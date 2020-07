Bernhardt Rengert

Brandenburg Das ist endlich mal wieder ein Spaß, den man sich nach dem ersten auch gleich noch ein zweites Mal mit Vergnügen anhören mag. Schon im vergangenen Jahr hatte Marc-Uwe Kling mit dem Vorgänger -der Leseinszenierung von "Der Tag an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat" – auf diversen CD-Playern landen können. Jetzt ist es an Opa, mit seiner Schusseligkeit für Lachsalven auf knapp halbstündigen Autofahrten, in Kinder- und sicher auch so manchem Wohnzimmer zu sorgen. Die Geschichte vom NEINhorn ist da auf dieser Hör-CD gewissermaßen ein dem Zeitgeschmack geschuldet vorangestellter Bonus. Schließlich sind Einhörner heute so allgegenwärtig wie schon wieder langweilig. Aber von NEIN – Hörnern hat bisher bestimmt noch keiner gehört. Dabei kennt sie jeder! Das NEINhorn hat seinen Namen nämlich bekommen, weil ihm auch in der lilabunten Zuckerwattewelt des Herzwaldes nichts und alles nicht recht zu machen ist. Ein bockig-patziges "NEIN!" ist seine stets gewisse Antwort. Wer will mit solch einem verkorksten Einhorn zu tun haben? Doch auch das NEINhorn trifft bald Freunde, die Besonders, die Anders wie es selber sind; einen Waschbären der nicht zuhören will, einen Hund dem alles egal ist und eine Prinzessin die immer Widerworte gibt. Zusammen macht bockig sein halt viel mehr Spaß! – Originell und passend mit Musik und Geräuschen unterlegt ist Marc-Uwe Kling wieder ein Familienhit gelungen. So eingestimmt kommt die Opa-Geschichte fast ein wenig nüchtern daher. Lustig aber ist sie allemal. Einen Moment nicht aufgepasst und schon ist das Malheur passiert. Im Grunde ist Tiffani, Max und Luise klar, wer auf wen aufpassen muss, wenn Oma und Opa da sind. Keinen Moment dürfen sie die beiden aus den Augen lassen. Trotzdem geht Opa allein in die Küche, weil Oma einen Tee haben wollte. Schusselig wie er ist setzt er dort den nagelneuen Retrowasserkocher auf die Herdplatte, stellt sie an und das Unheil nimmt seinen Lauf. Statt Schuldvorwürfen ohne Ende schwelgen bald auch Mama und Papa zusammen mit allen anderen im Aufzählen ihrer Dämlichkeiten der letzten Jahre. Was Doofes hat nämlich schon jeder Mal gemacht und das ist nicht nur für die Zuhörer meist richtig lustig.

Hörbuch; Marc-Uwe Kling: Das NEINhorn / Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat, inszenierte Autorenlesung, 1 CD (ca. 39 mim), Silberfisch Hamburg 2020, ISBN 978-3-7456-0141-1, 10,-€.