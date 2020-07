Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das gab es so noch nie: Eine Werkbesichtigung der PCK Raffinerie in Schwedt fand am Montag erstmals als Fahrradtour statt. Ministerin Katrin Lange (SPD), in der Brandenburgischen Landesregierung zuständig für Europaangelegenheiten und Finanzen, startete in Schwedt eine dreitägige Sommertour auf dem Rad entlang der Grenze zu Polen, um Menschen, Region und Einrichtungen kennenzulernen. Für den Auftakt der Reise in der Nationalparkstadt Schwedt hatte sie sich die Raffinerie, das Rathaus und das Besucherzentrum des Nationalparks in Criewen als Stationen herausgesucht. Und wo sie das alles schon auf dem Rad erreichen wollte, fragte sie PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley freundlich an, ob die geplante Betriebsbesichtigung nicht ebenso per Rad möglich wäre.

Nasser Gruß von oben

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung und Ausrüstung der Teilnehmer mit Fluchtmasken für Schwefelwasserstoff-gefährdete Bereiche startete Viola Brocker von der Öffentlichkeitsabteilung der PCK die Werksbesichtigung auf zwei Rädern. Vorbildlich hintereinander aufgereiht startete der Tross mit Ministerin Lange, Landrätin Karina Dörk, Landtagsabgeordneten Mike Bischoff und Ministeriumsmitarbeitern auf der Werkstraße H in Richtung FCC- Anlage. Fahrradfahrer sind im PCK nichts Ungewöhnliches.

Viele Mitarbeiter aus Schwedt fahren mit dem Rad zum Werk und bis zu ihren Arbeitsplätzen, nehmen das Rad für den Weg zur Kantine oder von Anlage zu Anlage. Eine Radexkursion vorbei an Kolonnen und Öfen zur Verarbeitung von Erdöl freilich gab es zuvor noch nicht. Sie finden für gewöhnlich in Pkw oder Bussen statt. Die touristische "Erstbesteigung" von PCK mit dem Rad hatte aber auch einen Nachteil. Unterwegs erwischte eine ordentliche Regenhusche die Radler.

Zur Raffinerie war die Ministerin vom Rathaus aus mit Bürgermeister Jürgen Polzehl geradelt. Zuvor hatten beide über Steuerausfälle der Kommune in Folge der Corona-Pandemie und die Pläne des Landes geredet, dafür Landeshilfen zur Verfügung zu stellen. Mit PCK-Chef Wulf Spitzley sprach Katrin Lange anschließend über die geplante neue Gleisanbindung für die Schwedter Wirtschaft, eine mögliche finanzielle Unterstützung des Landes und über die Möglichkeit der Weiterführung der Bahnverbindung Richtung Polen.

Dienstwagen als Begleiter

Nach der PCK-Radtour fuhr der Tross der Radler über Meyenburg und den Deichweg bis nach Criewen, wo er von Michael Tautenhahn vom Nationalpark im Besucherzentrum begrüßt wurde. Ihr schwarzer Dienst-BMW und ein Kleintransporter für die Fahrräder fuhren die Stationen ebenfalls an, für den Fall, dass die Ministerin schnell wieder auf eine schnellere Fortbewegung angewiesen wäre.

Nach dem Kurzbesuch im Besucherzentrum sah sich Katrin Lange noch Odertal und Grenzfluss vom Aussichtsturm bei Stützkow an. Sie war zum ersten Mal im Nationalpark und sichtlich beeindruckt von der Weite und den Oderhängen.

Aus der Uckermark reiste sie dann aber doch im Dienstwagen Richtung Seelow ab. Die 75 Kilometer per Rad wollte sie ihrem im Skiurlaub gerissenen Kreuzband doch noch nicht zumuten.