Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Fragen zu Reisen beschäftigten im vergangenen Jahr die Verbraucherzentrale Brandenburg eher am Rande. Nur vier Prozent der Beratungen beschäftigten sich mit diesem Thema. Corona-bedingt sieht das in diesem Jahr ganz anders aus. Im April 2020 handelte es sich bei mehr als einem Drittel aller Anfragen um die Themen Urlaubsbuchung, Reisen und Flüge, berichtete Christian A. Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, am Dienstag in Potsdam bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2019/20.

Rumpke bezeichnete es als ein Unding, dass Fluggesellschaften über Monate hinweg die Tickets für gestrichene Flüge nicht erstatten. Normalerweise müsse das innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Befragt nach bereits angezahlten Reisen im kommenden Herbst, riet der Geschäftsführer, dass sich jeder selbst zunächst fragen müsse, ob er überhaupt zu diesem Zeitpunkt reisen wolle. Falls nicht, solle man sich beraten lassen und um die Rückerstattung kämpfen.

Die Verbraucherzentrale hat im vergangenen Jahr rund 65 000 Mal Kunden über ihre Rechte informiert. Mehr als 30 Mal wurden Abmahnungen ausgesprochen und in einem halben Dutzend Fälle geklagt. Als Beispiel nannte Rumpke den Netto Marken-Discount, der mit Aufdrucken von freilaufenden Schweinen für sein Fleisch geworben hatte, obwohl die Tiere aus der niedrigsten Haltungsstufe stammten. Die irreführende Verpackung wurde abgemahnt.

Mit den brandenburgischen Sparkassen und dem Ostdeutschen Sparkassenverband befindet sich die Verbraucherzentrale im Rechtsstreit. Nach ihrer Auffassung wurden Prämiensparverträge zu Unrecht gekündigt und Zinsanpassungen zuungunsten der Sparer vorgenommen. Aktuell wird vor Gericht auf Akteneinsicht geklagt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie warnte die Verbraucherzentrale zudem vor Online-Angeboten von angeblichen Medikamenten gegen das Virus, vor Panikmachern, die gegen Vorkasse Goldbarren versprachen und vor Wucherpreisen für Toilettenpapier und Hefe.

Ein wichtiger Teil der Arbeit war im vergangenen Jahr, bis zum Corona-Ausbruch, auch die Beratung in den Schulen. Dort wurden Jugendliche über die Fallen bei Handy-Verträgen aufgeklärt und darüber diskutiert, was geplanter Verschleiß ist, wie man langlebige Produkte erkennt und was Verbraucher über die Produktionsbedingungen von Konsumgütern in anderen Teilen der Welt wissen sollten.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zu deren Ressort der Verbraucherschutz gehört, kündigte am Dienstag an, dass die Zuweisungen des Landes für die Beratungsstellen im kommenden Jahr um rund 100 000 Euro auf 2,1 Millionen Euro steigen sollen.