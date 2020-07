MOZ

Eberswalde (MOZ) Für den 22. August wird unter dem Motto "Singen verbindet" zum Gesangsfest in den Forstbotanischen Garten eingeladen.

Das Angebot richtet sich an gesangsinteressierte Jugendliche und Erwachsene, die an Workshops und an einem Abschlusskonzert teilnehmen können, das von den Projektteilnehmern selbst und dem Berliner Vokalensemble Village Voices gestaltet wird.

Los geht es um 10.30 Uhr mit dem gemeinsamen Einsingen aller Teilnehmer im Rahmen von Guten-Morgen-Eberswalde. Die Workshops werden in drei hochkarätig besetzten Ateliers abgehalten: Christine Arnold und Hans Lukoschek proben mit dem spontan zusammengestellten Festivalchor, Gundrun Anders liefert Skeptikern denn Beweis, dass jeder singen kann. Und Sascha Lej, Wolfgang Thierfeldt und Sabine Fahlberg unterrichten in Stimmtanz, Rhythm & Groove und rituellen Gesängen.

Besucher können sich entscheiden, ob sie ein Tagesticket oder ein Konzertticket erwerben. Veranstalter ist das Begegnungszentrum Wege zur Gewaltfreiheit in Zusammenarbeit mit der Hochschule.